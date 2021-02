Braitona jau izsenis slavena kā visliberālākā Lielbritānijas pilsēta. Tieši Braitonā seksuālo minoritāšu procents varētu būt visaugstākais visā valstī – tuvu 10%. Attēlā: geju, lesbiešu, biseksuāļu, taranspersonu (LGBT) un viņu atbalstītāju parāde Braitonā 2019. gada septembrī. Foto: Shane Wsilly/ZUMAPRESS/SCANPIX/LETA

Turpmāk dzemdēs "dzemdējošais vecāks", bet mātes piens būs "cilvēka piens". Izmaiņas dzemdību nodaļā nokaitina britus







Ilze Kalve, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Braitonas slimnīca, kas ir daļa no Apvienotās Karalistes (AK) valsts Veselības aprūpes servisa, saīsinājumā NHS, paziņojusi, ka turpmāk dzemdību nodaļā lietos apzīmējumus, kas nodrošina dzimumu līdztiesību, piemēram, sievietes vairs netiks sauktas par sievietēm, bet par “personām”, netiks arī lietots vārds “māte”.

Par Braitonas slimnīcas plāniem ziņo visi vadošie britu mediji, arī BBC. “Brighton and Sussex University Hospitals Trust” ir pirmā medicīnas iestāde Lielbritānijā, kas nolēmusi lietot dzimumneitrālus apzīmējumus attiecībā uz dzemdībām.

Piemēram, vārda “māte” vietā ieteikts lietot “birthing parents”, ko latviski varētu tulkot kā “dzemdējošais vecāks”, un mātes piena vietā – “cilvēka piens” (“human milk”). Ieteikts arī aizvietot vārdu “sieviete” ar frāzi “sieviete vai persona” (“woman or person”), bet vārdu “tēvs” ar “vecāks” vai “otrais bioloģiskais vecāks” (“second biological parent”) atkarībā no situācijas.

“Barošana ar krūti” (“breastfeeding”) tiks aizstāta ar terminu, ko latviski varētu tulkot kā “barošana ar krūškurvi” (“chestfeeding”). Vietniekvārda “viņa” (“her”) vietā lietos dzimumneitrālo “viņi” (“they”). Tiks pārsaukta pat dzemdību nodaļa (“maternity services department”), to turpmāk dēvēs par perinatālo nodaļu (“perinatal services”).

Jaunie termini tiks lietoti dokumentos, protokolos un saziņai mediķu starpā, semināros un publiskās diskusijās. Pagaidām gan nav aizliegts lietot ierastos apzīmējumus, piemēram, “sieviete”, taču pamazām jāsāk apzināti aizvietot dzimumu apzīmējumus ar “cilvēks”.

Darbā ar pacientiem slimnīca ļauj turpināt lietot ierastos dzimumu apzīmējumus.

“Dzimumidentitāte var būt iemesls apspiešanai un nevienlīdzībai. Mēs apzināti lietojam vārdus “sievietes” un “cilvēki” kopā, lai uzsvērtu, ka esam nolēmuši cīnīties ar nevienlīdzību veselības aprūpē visu to pacientu labā, kuri izmanto mūsu pakalpojumus,” teikts slimnīcas dokumentā.

Iemesls šādām kardinālām izmaiņām esot vēlme neapvainot transpersonas un seksuālās minoritātes, kas varētu dzemdēt, turklāt Braitonas slimnīca apgalvo, ka britu sabiedrībā valda “masveida transfobija”.

Nav gan skaidrs, cik daudz citu dzimumu dzemdētāju slimnīcā ir pabijuši, lai vajadzētu mainīt terminoloģiju visā dzemdniecības nodaļā.

Transpersonu grupas atbalsta

Transpersonu aizstāvju organizācijas jau apsveikušas jauno iniciatīvu. Viena no pazīstamākajām grupām “TransActual” raksta tviterī: “Tas ir fantastiski, ļoti labi! Ceram, ka arī citas organizācijas sekos. Jebkurš ir pelnījis cieņpilnu apiešanos.”

Apmēram 1% pieaugušo AK identificē sevi kā transpersonu vai nenoteikta dzimuma, tiek lēsts, ka valstī šādu cilvēku ir apmēram 200 000–500 000.

Taču ne visi tie, kuri sevi pieskaita transpersonām, ir sajūsmā, komentējot, ka “tas cilvēkus tikai tracina, tas nepalīdz vienot”.

BBC korespondents Bens Hante, kurš specializējas par LGBT tēmām, raksta: “Slimnīca šobrīd saņem milzīgu pretreakciju, sekojot vairākām maldinošām ziņām un dezinformācijai sociālajos tīklos.

Tviterī daži šīs izmaiņas nodēvējuši par “sieviešu nīšanu” vai “sieviešu izdzēšanu”, un daudzi to vienkārši nodēvējuši par “smieklīgu”. (..)

Taču šo izmaiņu mērķis bija popularizēt iekļaušanu, uzlabojot pieeju tām grupām, kas ir atstumtas un nelabvēlīgākā situācijā. Kāda transpersona man teica, ka viņš ir “vīlies” par to, ka valoda, kas paredzēta viņa iekļaušanai, ir tik ļoti mulsinoša, jo “iekļaušana taču nedrīkst atstumt citus”.”

Nav pārsteigums, ka iniciatīva nāk tieši no Braitonas – pilsētas, kas jau izsenis slavena kā visliberālākā AK pilsēta.

Tieši Braitonā seksuālo minoritāšu procents varētu būt visaugstākais visā Lielbritānijā – tuvu 10%, tādēļ iespējams, ka dzemdību nodaļā tradicionālā terminoloģija atsevišķos gadījumos patiesi varētu radīt pārpratumus.

Sabiedrība sašutusi

Tomēr daudzi briti par šādām izmaiņām nav sajūsmā. Vieni dēvē jauno iniciatīvu par “absolūtām muļķībām”, taču citi uzjautrinās, cenšoties pārspēt cits citu asprātībās.

Sociālajos tīklos sākusies pamatīga jezga par NHS oficiālo skaidrojumu mājaslapā, kur doti padomi par to, kā ieņemt bērnu. Piemēram, viens no padomiem: “8 no 10 cilvēkiem vecumā zem 40 gadiem var palikt stāvoklī gada laikā, regulāri nodarbojoties ar seksu bez kontracepcijas.”

Un rakstniece Sāra Dituma ironizē: “Es domāju, ka skaitlim “8 no 10” būtu nepieciešams limitēt “cilvēku” veidu, kas vispār spēj palikt stāvoklī. Nu, tikai ieteikums mūsu Veselības aprūpes servisam. (..) Ja sabiedriskās organizācijas pamēģinātu turpmāk aprobežoties ar saprātīgu apgalvojumu izteikšanu, tas būtu patiešām lieliski.”

Žurnālists un TV personība Deivids Āranovičs piebilst: “Ak dievs! Pilnīgi skaidrs norādījums, ka lielākā daļa vīriešu var palikt stāvoklī.” Kāds cits prāto: “Man ir četri brāļi. Man sāk likties, ka mēs visi esam neauglīgi, jo neviens no mums nav pamanījies palikt stāvoklī, kaut arī pēc statistikas mums vajadzētu varēt,” turpat nākamajam piebilstot: “Nevēlētos pārāk iedziļināties savas seksuālās dzīves detaļās, taču tas patiesi ir brīnums, ka neesmu palicis stāvoklī!”

Žurnālists Stīvens Polards raksta: “Ir tikai viens dzimums, kas var dzemdēt. Tas nav sociāls konstrukts. Tie nav aizspriedumi. Tā nav transfobija. Tā ir bioloģija, to nevar ignorēt ar valodas palīdzību. Taču īpaši izvēlētas valodas lietošana patiesi var atklāt sieviešu nīšanu.”

Laikraksta “Daily Mail” interneta versijas anonīmie komentētāji nemaz nepūlas būt politkorekti. “Kādēļ neviens neprasa, kā sievietes par to jūtas?”

“Gadsimtiem sievietes tika uzskatītas par otrās šķiras pilsoņiem, mums vienmēr ir bijis jācīnās par vienlīdzību. Tagad viņi cenšas padarīt mūsu dzimumu nenozīmīgu.”

“Kā māte es to uztveru kā ārkārtīgi aizvainojošu.” “Esmu sieviete, stāvoklī jau 18 nedēļas. Negribu, lai mani sauc par “cilvēku stāvoklī”! Kur paliek manas tiesības!” “Iznāk, ka apvainot sievietes ir pieļaujami?” “Pasaule ir sajukusi prātā.”

“Ja piens nav no krūtīm, bet citas cilvēka vietas, tad steidzami jādodas pie ārsta!”

Arī populārajā māmiņu portālā “mumsnet.com” komentētājas ir pamatīgi sašutušas, iesakot Braitonas slimnīcu atstāt bez darba, tas ir, doties dzemdēt uz citām vietām.

Jāpiebilst, ka pasaulē jo­projām nav beidzies tracis, ko uzsāka “Harija Potera” grāmatu autore Dž. K. Roulinga, izsakot viedokli par rakstu, kur sievietes tika dēvētas nevis par sievietēm, bet par “cilvēkiem, kuriem ir menstruācijas”.

Tādēļ iespējams, ka diskusijas, vai māti drīkst saukt par māti vai tomēr par “dzemdējošo vecāku”, tik drīz vēl nebeigsies.

Kas ir transpersona?

* Transpersona ir persona, kura dzimuma identitāte (pašas personas izpratne par sevi kā sievieti vai vīrieti) vai dzimuma izpausmes atšķiras no dzimuma, kas viņiem tiek bioloģiski piedēvēts. Vairākums transpersonu ikdienā daļēji vai visu laiku dzīvo cita dzimuma lomā.

Dati: www.pride.lv