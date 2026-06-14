“Atrauti no realitātes!” Nemiro asi kritizē SPKC plānoto pētījumu par alkohola paradumiem kaimiņvalstīs 0

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LA.LV
8:45, 14. jūnijs 2026
Viedokļi

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) plāno īstenot pētījumu par alkohola iegādes paradumiem Igaunijā un Lietuvā, kas paredzēts vairāku gadu periodā un izmaksās aptuveni 140 000 eiro. Par pētījuma nepieciešamību un lietderību TV24 raidījumā “Preses klubs” diskutē Jeļena Brokāne, Henrijs Kaļķis un Ralfs Nemiro.

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Vides reklāmas aģentūras “JCDecaux Latvija” vadītāja un Latvijas Reklāmas asociācijas valdes locekle Jeļena Brokāne uzsver, ka pētījumi kopumā ir nepieciešami, jo tie ļauj pieņemt pamatotus lēmumus.

Viņa norāda, ka pētījuma izmaksas trīs gadu periodā neesot pārmērīgas, kā arī uzsver, ka pētījumu veicējiem jābūt maksimāli neitrāliem, pat ja tie iepriekš strādājuši ar alkohola nozari. Vienlaikus viņa atzīst, ka Latvijā pētījumu kopumā esot salīdzinoši maz un tie ir būtiski politikas veidošanai.

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LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesors Henrijs Kaļķis piekrīt, ka pētījumi ir nepieciešami, un norāda, ka konkrētajā gadījumā izmaksas nav uzskatāmas par lielām. Viņš uzsver, ka pētījums var sniegt būtisku informāciju par nodokļu politiku un situāciju Baltijas valstu tirgū, kur nepieciešama savstarpēja salāgošana.

Savukārt jurists un bijušais ekonomikas ministrs (2019–2020) Ralfs Nemiro pauž kritiskāku nostāju. Viņaprāt, Latvijā jau ir pieejami plaši valsts datu resursi – tostarp Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas dati –, tādēļ bieži pietiek ar esošo informāciju.

Viņš uzsver, ka valsts pārvaldē būtu nepieciešams sistemātiskāk apkopot jau iepriekš veikto pētījumu rezultātus, nevis regulāri pasūtīt jaunus.

Nemiro arī kritizē atsevišķus iepriekšējus valsts pētījumus kā mazlietderīgus un aicina rūpīgāk izvērtēt publisko līdzekļu izlietojumu.

Diskusijā viņš norāda, ka līdzīgi pētījumi nereti dublē jau esošus datus un ka valsts budžeta situācijā būtu jāizvērtē, vai šādi izdevumi ir prioritāri.

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