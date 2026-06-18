FOTO: ekrānuzņēmums “Threads”

“Varbūt jaunā valdība var paspēt ierobežot?” Dāvi pārsteidz redzētais veikalā, bet daudzi atzīst, ka tam pat nepievērš uzmanību 0

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LA.LV
21:17, 18. jūnijs 2026
Viedokļi

Straujiem soļiem tuvojas daudzu latviešu gaidītākie svētki – Līgo. Veikalu plauktos jau parādījušies Jāņu sieri, dekorācijas un dažādi svētku dzērieni. Tieši alkoholisko dzērienu izvietojums veikalos šoreiz izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos.

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Sociālo mediju platformā “Threads” Dāvis raksta: “Vai esat gatavi nākamnedēļ nodzerties? Alkohols, bļāviens, katrā otrajā ejā ārpus alko stūra, blakus svaigajiem dārzeņiem un burtiski ceļa vidū, uzreiz ieejot veikalā.

Nelegāli alkoholu likt kur pagadās, pagaidām, nav. Varbūt jaunā valdība līdz rudenim var paspēt šo no nākamā gada ierobežot?”

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Komentāru sadaļā Ilga pieļauj, ka tam var būt pavisam praktisks iemesls. “Manuprāt, tas ir speciāli, lai atvieglotu darbu un nenāktos nepārtraukti no noliktavas vest un krāmēt. Neticu tām “viņi mūs apzināti nodzirda” teorijām. Cilvēki uz svētkiem pērk vairumā visu, ne tikai alkoholu,” viņa piebilst.

Kāda cita sieviete norāda, ka izvietojumam pat nepievērš uzmanību: “Atklāti runājot, izvietojumam nepievēršu uzmanību. Ieeju, paņemu, ko vajag, samaksāju un dodos. Tas, ka uz svētkiem vairāk paletes ar precēm zālē, tā ir bijis vienmēr.”

Savukārt Artis uzskata, ka problēma nav pudeļu atrašanās vietā: “Cik var dēmonizēt to alkoholu? Ja cilvēks paņem pudeli tikai tāpēc, ka tā ir pie ieejas, tad problēma nav alkoholā.”

Ineta uzskata, ka tie, kas gribēs iegādāties alkoholu, to atradīs jebkurā gadījumā, bet tie, kuri negribēs, vienkārši paies garām.

Arī Maija piekrīt: “Tie, kas gribēs, tie nopirks, nav svarīgi, kur stāv. Es nedzeru un alus krāvumus pat nepamanu.”

Tikmēr Andris ir daudz kategoriskāks: “Šī apzinātā Latvijas nodzirdīšana ir drausmīga. Alkoholam nav vietas pārtikas veikalos!”

Interesanti, ka zinātnieki jau iepriekš pētījuši, kā produktu izvietojums ietekmē pircēju paradumus.

Pētījumu datos redzams, ka alkoholisko dzērienu novietošana redzamās vietās, īpaši eju galos un vietās ar lielu cilvēku plūsmu, var veicināt spontānus pirkumus un ievērojami palielināt pārdošanas apjomus.

Atsevišķos pētījumos konstatēts, ka šāda izvietošana alus pārdošanas apjomus var palielināt par vairāk nekā 20%, bet stipro dzērienu, pat par gandrīz 50%.

Lūk, citu lietotāju viedokļi…

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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