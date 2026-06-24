Foto. pexels.com/ELEVATE

Sieviešu atkarība no alkohola: kāpēc to ir grūtāk pamanīt un ārstēt? 0

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LA.LV
18:32, 24. jūnijs 2026
Veselam Ārstēšana

Alkohola atkarība sabiedrībā bieži tiek uztverta kā problēma, kas vairāk skar vīriešus. Taču pēdējos gados arvien vairāk pētījumu un speciālistu norāda: sieviešu alkohola lietošanas paradumi mainās, un atkarība attīstās straujāk nekā iepriekš.

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Turklāt sievietēm bieži vien ir daudz grūtāk meklēt un saņemt palīdzību.

Atšķirīga bioloģija – ātrāks risks

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Sieviešu organisms alkoholu apstrādā citādi nekā vīriešu. Parasti sievietēm ir mazāks ķermeņa svars un zemāks ūdens saturs organismā, kas nozīmē, ka alkohola koncentrācija asinīs pieaug ātrāk. Rezultātā pat salīdzinoši neliels alkohola daudzums var radīt lielāku kaitējumu veselībai.

Pētījumi liecina, ka sievietēm ātrāk attīstās tā sauktais “teleskopēšanas efekts” – periods no regulāras lietošanas līdz atkarībai ir īsāks nekā vīriešiem. Tas nozīmē, ka problēma var kļūt nopietna vēl pirms apkārtējie to pamana.

Psiholoģiskie un sociālie faktori

Sieviešu alkohola lietošana biežāk saistīta ar emocionāliem iemesliem – stresu, trauksmi, depresiju vai traumatiskiem dzīves notikumiem. Alkohols tiek izmantots kā veids, kā mazināt spriedzi vai tikt galā ar grūtām emocijām.

Tajā pašā laikā sabiedrībā joprojām pastāv spēcīgi stereotipi. Sievietēm biežāk tiek piedēvēta “aprūpētājas” loma, viņām jābūt atbildīgām, kontrolētām un rūpīgām. Atkarība šajā kontekstā tiek uztverta kā īpaši nosodāma, kas rada papildu kauna un vainas sajūtu.

Stigmatizācija – galvenais šķērslis palīdzības meklēšanai

Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc sievietes retāk meklē palīdzību, ir stigmatizācija. Bailes tikt nosodītai gan ģimenē, gan sabiedrībā, bieži attur no atklātas sarunas par problēmu.

Daudzām sievietēm ir arī praktiski šķēršļi:

  • bailes zaudēt bērnu aizgādību,
  • finansiāla atkarība no partnera,
  • ierobežota piekļuve ārstēšanai, īpaši reģionos,
  • ārstēšanas programmas, kas nav pielāgotas sieviešu vajadzībām.

Rezultātā atkarība nereti tiek slēpta ilgāk, un palīdzība tiek meklēta tikai tad, kad situācija jau ir kritiska.

Veselības sekas – smagākas un ātrākas

Alkohola ietekme uz sievietes veselību var būt nopietnāka nekā vīriešiem. Sievietēm ātrāk attīstās aknu bojājumi, sirds un asinsvadu slimības, kā arī palielinās risks saslimt ar noteiktiem vēža veidiem.

Turklāt alkohola lietošana var ietekmēt reproduktīvo veselību un grūtniecību, kas rada papildu riskus gan mātei, gan bērnam.

Ko var darīt?

Speciālisti uzsver, ka nepieciešama mērķtiecīgāka pieeja sieviešu atkarību ārstēšanā. Tas nozīmē:

  • samazināt stigmu sabiedrībā;
  • veidot drošu un konfidenciālu vidi palīdzības meklēšanai;
  • piedāvāt ārstēšanas programmas, kas ņem vērā dzimumu specifiku;
  • nodrošināt psiholoģisko atbalstu un sociālos pakalpojumus.

Svarīgi ir arī runāt par šo problēmu atklāti un bez nosodījuma. Atkarība nav rakstura vājums, bet gan sarežģīta veselības problēma, kuru iespējams ārstēt.

Sieviešu alkohola atkarība bieži paliek nepamanīta, ne tikai apkārtējiem, bet arī pašām sievietēm. Taču savlaicīga problēmas atzīšana un atbalsts var būt izšķiroši. Jo agrāk tiek meklēta palīdzība, jo lielākas ir iespējas atgūt kontroli pār savu dzīvi.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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