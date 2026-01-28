Foto: Mikus Kļaviņš/Valsts izglītības satura centra arhīvs

Ņemot vērā publiskajā telpā ieilgušo polemiku starp komponistu Raimondu Paulu un svētku “Manai dzimtenei” rīkotājiem, virsdiriģenti nolēmuši neturpināt šo svētku sagatavošanas nodrošināšanu, aģentūru LETA informēja novadu un valstspilsētu koru virsdiriģentu pārstāvji.

Vienlaikus koru virsdiriģenti norāda, ka, respektējot dziedātāju vēlmi, šī gada koncertprogrammās tiks iekļautas Paula kordziesmas, godinot komponistu viņa 90. jubilejā.

Tāpat virsdiriģenti aicina Ministru kabinetu, Kultūras ministriju un Rīgas domi rast iespēju noorganizēt dziesmu svētku kopkora lielkoncertu, lai nodrošinātu dziesmu svētku procesa un koru darbības nepārtrauktību.

Aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties ar koncerta rīkotājiem.

Jau rakstīts, ka pasākuma rīkotāji lēmuši mainīt dziesmu svētku “Manai dzimtenei” nosaukumu, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Sākotnēji pasākuma nosaukums bija Raimonda Paula dziesmu svētki “Manai dzimtenei”.

Kā aģentūrai LETA atzina koncerta mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis, tas darīts saistībā ar Paula publiski pausto skepsi par svētku norisi. Vienlaikus pasākuma saturs, iecere un mākslinieciskā koncepcija paliekot nemainīga.

Šīs nedēļas sākumā komponista sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka maestro atkārtoti norobežojas no viņa vārdā reiz dēvētā koru koncerta un ir vērsies pie advokāta. Pauls atkārtoti uzsvēra, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, attēlu vai preču zīmes izmantošanai šajā projektā.

Koncerta “Manai dzimtenei” norise plānota 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī” kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai. Dalībai koncertā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju no Latvijas un diasporas.

