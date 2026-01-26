Maestro Raimonds Pauls: “Lai situāciju arī risinātu tiesiskā ceļā, esmu vērsies pie advokāta” 0
Jau iepriekš vēstījām, ka 2026. gads ir Raimonda Paula jubilejas gads. 90 gadi! Par godu šim notikumam nākamā gada vasarā Mežaparka Lielajā estrādē plānots rīkot Dziesmu svētkus “Manai dzimtenei”.
Lai gan sākotnēji šie svētki tika dēvēti kā Raimonda Paula Dziesmu svētki “Manai dzimtenei”, šis lēmums nebija saskaņots ar pašu Maestro, kas izsauca sabiedrības viedokļu vētru. Pasākuma rīkotāji izlēma nosaukumu mainīt uz Dziesmu svētki “Manai dzimtenei”.
Taču kā medijiem norādījis pats Raimonds Pauls, viņš norobežojas no šiem “svētkiem” un nevēlas ar tiem tikt asociēts.
“Ņemot vērā ažiotāžu, kas sacelta ap manā vārdā tā dēvētajiem “Dziesmu svētkiem”, atkārtoti apstiprinu, ka norobežojos no šiem “svētkiem” un nevēlos tikt ar tiem asociēts. Tie nebūs mani svētki. Nekad neesmu devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, manu attēlu, preču zīmes izmantošanai šajā projektā.
Fakts, ka atpazīstamības veicināšanai un reklāmai organizatori ilgstoši un plaši ir izmantojuši manu vārdu, daudziem radījis maldīgu priekšstatu par manu aktīvu iesaisti un dalību. Mans vārds tur ir pielipināts. Ļoti falši.
Lai situāciju arī risinātu tiesiskā ceļā, esmu vērsies pie advokāta.
Cieņā un pateicībā par sapratni,
Jūsu Raimonds Pauls.”