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Dzimuši lielām lietām: ja tavs vārds sākas ar kādu no šiem burtiem, tev ir pamatīgi noveicies 0

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kokteilis.lv
14:15, 5. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Lai gan tu, iespējams, līdz šim uzskatīji savu vārdu tikai par nejaušu “etiķeti”, numerologi tic, ka mūsu vārdiem ir krietni dziļāka nozīme. Būtībā mūsu vārdu var uzskatīt par mūsu likteņa vēstnesi.

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Lai gan pilnvērtīgu analīzi var veikt, izpētot visa vārda numeroloģiju, ir svarīgi ņemt vērā, ka tieši vārda pirmais burts glabā visietekmīgāko enerģiju, ko tu izstaro.

Ja tavs vārds sākas ar kādu no zemāk minētajiem burtiem, tev, visticamāk, piemīt dabiski spēcīga aura vai enerģija.

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