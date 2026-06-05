Plastmasas kārbiņu slazds: 6 produkti, kurus tajās vienkārši nedrīkst uzglabāt, jo tie ātrāk sabojājas 0
Pārtikas atkritumu samazināšana ir lielisks veids, kā saudzēt apkārtējo vidi un vienlaikus ietaupīt mājsaimniecības budžetu. Viens no efektīvākajiem paņēmieniem ir pareiza produktu uzglabāšana, taču plastmasa – materiāls, ko visbiežāk izmanto kārbiņās un iepakojumos – ne vienmēr ir labākā izvēle.
Eksperti portālā EatingWell ieteikuši, ka šos sešus produktus nekad nevajadzētu neuzglabāt plastmasas kārbiņās, piedāvājot drošākas alternatīvas, kas palīdzēs ēdienam ilgāk palikt svaigam.