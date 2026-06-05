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Plastmasas kārbiņu slazds: 6 produkti, kurus tajās vienkārši nedrīkst uzglabāt, jo tie ātrāk sabojājas 0

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LA.LV
12:03, 5. jūnijs 2026
Veselam Uzturs

Pārtikas atkritumu samazināšana ir lielisks veids, kā saudzēt apkārtējo vidi un vienlaikus ietaupīt mājsaimniecības budžetu. Viens no efektīvākajiem paņēmieniem ir pareiza produktu uzglabāšana, taču plastmasa – materiāls, ko visbiežāk izmanto kārbiņās un iepakojumos – ne vienmēr ir labākā izvēle.

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Eksperti portālā EatingWell ieteikuši, ka šos sešus produktus nekad nevajadzētu neuzglabāt plastmasas kārbiņās, piedāvājot drošākas alternatīvas, kas palīdzēs ēdienam ilgāk palikt svaigam.

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