Eiropieši sūdzas par Ukrainas olām, bet patiesība izrādās citādāka…
Pirms divām nedēļām Francijas Olu nozares organizācija (CNPO) nāca klajā ar paziņojumu, apgalvojot, ka no Ukrainas importētās olas varētu saturēt Eiropā aizliegtas antibiotikas.
Tomēr pēc lietas izmeklēšanas kļuva skaidrs, ka šis pieņēmums neatbilst patiesībai, medijam “Unian” pastāstīja Ukrainas Mājputnu audzētāju savienības izpilddirektors Sergejs Karpenko.
Pēc viņa teiktā, Eiropas prese ir nedaudz sagrozījusi šī gadījuma atspoguļojumu. Francijas lielveikalos pārdotajos produktos nevarēja būt antimikrobiālo līdzekļu daļiņas.
“CNPO paziņojumi bija balstīti uz Eiropas Ātrās brīdināšanas sistēmas par pārtiku un barību (RASFF) datiem, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu par cilvēka veselības risku saistībā ar pārtikas produktiem un barību. Saskaņā ar šīs sistēmas datiem, robežkontroles laikā pārbaudot kravas ar Ukrainas olām, kas tika eksportētas caur Slovākiju un Poliju uz citām ES valstīm, tika konstatētas piesārņojuma vielas, kuru līmenis pārsniedza noteiktās robežas,” skaidroja Karpenko.
Putnkopības asociācijas direktors norādīja, ka šādas kravas produkti tika utilizēti ES teritorijā un nekļuva par gala patērētāju produktiem. Tāpēc Francijas lielveikali Carrefour un Leclerc, par kuriem raksta prese, nevarēja realizēt šīs partijas Ukrainas olu, kurās tika konstatētas antibiotiku atliekas.
Viņš norādīja, ka pašlaik Ukrainas kompetentā iestāde turpina izmeklēšanu par šo gadījumu. Tās rezultāti tiks paziņoti Eiropas kolēģiem.
“Uzņēmuma ražotnes pastāvīgi uzrauga Ukrainas Valsts pārtikas drošības un patērētāju aizsardzības dienests, un patērētājiem nav nekāda riska. Paņemtajos produktu paraugos netika konstatētas veterināro zāļu pēdas. Eksports ir apturēts izmeklēšanas laikā,” atzīmēja Karpenko.
Šajā gadījumā apsūdzība nav saistīta ar politiskiem motīviem Eiropas olu ražotāju vidū, kuri, iespējams, vēlētos neļaut konkurentiem no Ukrainas iekļūt savos tirgos, uzskata eksperts.
“Vērts atzīmēt, ka no Ukrainas uz Francijas tirgu tieša olu eksporta nav – produktus var piegādāt tikai caur starpniekiem no citām ES valstīm,” sacīja Karpenko.