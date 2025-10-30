Eksperte atklāj, kā pētnieki un pat policija var noteikt alkohola un narkotiku patēriņu sabiedrībā, mums par to pat nenojaušot 0
Notekūdeņi var atklāt daudz vairāk nekā tikai piesārņojuma līmeni – tie kļuvuši par vērtīgu instrumentu sabiedrības veselības uzraudzībā. Olga Valciņa, zinātniskā institūta “Bior” direktore, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda, ka, analizējot notekūdeņus, iespējams savlaicīgi pamanīt slimību izplatības tendences, prognozēt jaunu vīrusu parādīšanos un pat novērtēt narkotiku lietošanas apjomus sabiedrībā.
“Tas, ko mēs redzam, jau gadiem sekojot līdzi notekūdeņu situācijai, ir diezgan precīza korelācija starp to, cik cilvēku saslimst un kā notekūdeņos pieaug vai samazinās RNS tendence – vai vīrusa daļiņas ir atrodamas notekūdeņos, vai nav,” stāsta Valciņa.
Viņa atklāj, ka abas pozīcijas ļoti sakrīt. Piemēram, kad epidemiologi ziņo, ka saslimušo skaits pieaug, tas parasti jau iepriekš ir redzams notekūdeņos, un tikai pēc tam par saslimšanu nāk dati no cilvēkiem.
Ko vēl var redzēt notekūdeņos?
“Pirmkārt, notekūdeņos ļoti labi var redzēt visus sabiedrības veselības paradumus. Tajos skaidri parādās, ka ir bijuši kādi lieli valsts mēroga svētki ar brīvdienām. Notekūdeņos var redzēt narkotiku patēriņu, kā arī jaunās narkotikas, kuras vēl nav pilnībā identificētas, bet tajos jau ir atrodamas,” stāsta Valciņa.
Viņa pauž, ka notekūdeņi ir ļoti labs instruments – ar to palīdzību iespējams prognozēt arī jaunus vīrusus un antimikrobiālo rezistenci. Tāpat šī metode ir finansiāli efektīvāka pētniecības ziņā – piemēram, nav jāmeklē 10 tūkstoši iedzīvotāju, lai testētu viņu paraugus uz narkotiku pēdām, jo to visu var noteikt, analizējot notekūdeņus.