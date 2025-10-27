Iekrītam uz to, ka ir stigma par kolonoskopiju, fēču analīzēm… – gastroenteroloģe skaidro augsto mirstību no resnās zarnas vēža 0
Latvijā mirstība no resnās zarnas vēža ir nepiedodami liela. Kā sevi pasargāt no kolorektālā vēža? Kā pareizi sagatavoties kolonoskopijas izmeklējumam? Uz šiem jautājumiem atbildi TV24 raidījumā “Ārsts atbild” sniedza gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.
Zarnu vēzis ir izplatīta saslimšana visā pasaulē, taču Latvijā mirstība no tā esot nepiedodami liela, un tas varētu nenotikt, ja cilvēki laicīgi dotos uz pārbaudēm, nodotu analīzes. “Mēs iekrītam uz to, ka ir stigma par kolonoskopiju, fēču analīzēm… Ja 1000 gadījumi tiek diagnoticēti, tad 600-700 cilvēku nomirst no zarnu vēža, lai gan mēs varam to jau sākumstadijā izārstēt, pacients var ilgi un laimīgi dzīvot, nedomājot par to, ka viņam šī slimība vispār ir bijusi,” skarbo situāciju skaidro ārste.
Stigma par kolonoskopiju, pēc gastroenteroloģes domām, seko līdzi no padomju laika, vecākiem nododot informāciju bērniem, ka tas ir kaut kas briesmīgs. Taču patiesībā pašu procedūru pacients nejūt, jo ir iemidzināts. Grūtākais ir sagatavošanās, jo iepriekšējā dienā ir jābadojas un noteiktu laiku pirms izmeklējuma jādzer speciāls šķirdrums zarnu attīrīšanai.
Vilkoite arī uzskaita, kam jāpievērš uzmanība katrā vecuma grupā. Proti, 30 gadus veciem cilvēkiem vajadzētu domāt par ģimenes anamnēzi un, ja kādam radiniekiem bijis zarnu vēzis, laicīgi veikt nepieciešamo skrīningu. Tāpat svarīgi ir ievērot veselīgu dzīvesveidu – nesmēķēt, nelietot alkoholu, nodarboties ar sportu un uzturā priekšroku dot Vidusjūras diētas produktiem.
Savukārt 40 gadus veciem cilvēkiem jau vajadzētu padomāt par pirmo kolonoskopiju. “Tas būtu izcili, ja šajā vecumā veiktu pārbaudi arī tad, ja nav nekādu simptomu. Ja viss ir kārtībā, pacientu laižam staigāt uz gadiem desmit, pēc tam var nākt uz atkārtotu pārbaudi, bet, ja atrodam kādus veidojumus, polipus, pacientu novērojam un laicīgi ārstējam.”