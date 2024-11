Foto: publicitātes

Elektrum Drive uzsāk Baltijā vērienīgākā lieljaudas uzlādes tīkla attīstību







28. novembrī Elektrum Drive atklās pirmās piecas no plānotajām 90 lieljaudas uzlādes stacijām Eiropas TEN-T ceļu tīkla ietvaros Baltijas valstīs. Katras stacijas izvietojumu nosaka elektroautomobiļu plūsmas intensitāte. Latvijā Elektrum Drive lieljaudas stacijas tiks atklātas sadarbībā ar pārtikas mazumtirdzniecības tīklu ELVI Mārupē – novadā ar otru lielāko reģistrēto elektrisko automobiļu skaitu, kā arī Jūrmalā, Pūrē, Koknesē un Liepājā. Tajās pirmo reizi Elektrum Drive tīklā uzlādi varēs veikt arī elektriskie kravas transportlīdzekļi. Elektrum Drive lieljaudas uzlādes tīkls ir lielākais šāda veida projekts Baltijā.

Šī gada 28. novembrī piecās pilsētās Latvijā – Mārupē, Jūrmalā, Pūrē, Koknesē un Liepājā – tiks atklātas pirmās Elektrum Drive lieljaudas elektrouzlādes stacijas TEN-T tīklā Latvijā ar 300 kW jaudu. Tajās elektroauto 250 km garam braucienam varēs uzlādēt 10 minūtēs, kā arī pirmo reizi Elektrum Drive tīklā būs iespējama arī elektrisko kravas transportlīdzekļu uzlāde. Kravas transporta zaļināšana ir ārkārtīgi nozīmīga rīcība, lai samazinātu to radīto CO2 izmešu daudzumu, kas ir aptuveni ceturtā daļa no Eiropas Savienībā ar transportu saistītajām CO₂ emisijām.

Intensīvi attīstot elektroauto uzlādes tīklu vieglajiem un kravas elektroautomobiļiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ceļos, Elektrum Drive līdz 2026. gadam izbūvēs 90 lieljaudas uzlādes stacijas – 60 Latvijā un 30 Igaunijā. Tīkla kapacitāti raksturo uzlādes nodrošinājums ar ātrumu 150 – 300 kilovati 216 uzlādes punktos 55 stacijās, t.sk. ar īpaši ātro 350 – 400 kW jaudu. Šis ir lielākais šāda veida projekts Baltijā, padarot Elektrum Drive par vadošo uzlādes tīklu ar jaudīgākajiem risinājumiem Baltijas mērogā.

Tīkls tiek veidots pārdomāti, izmērot elektroautomobiļu plūsmu katrā potenciālajā stacijas atrāšanās vietā, pirms būvniecības izvērtējot partnerību ar dažādiem uzņēmējiem. Viena no šīm stacijām atrodas novadā ar lielāko reģistrēto elektroauto skaitu aiz Rīgas – Mārupē, Lielajā ielā 26, sadarbībā ar lielveikalu Elvi, kura stāvlaukumā uzlādes stacija atrodas. Mārupes stacijā būs iespējams vienlaicīgi uzlādēt četrus elektroauto ar jaudu, ne mazāku par 150 kW.

Ansis Valdovskis, Elektrum Drive Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors: “Elektrum Drive, nostiprinot vadošā elektroauto uzlādes pakalpojuma sniedzēja ambīcijas visās Baltijas valstīs, apliecina tīkla līderības pozīcijas kvalitātes un kompetenču jomās, savukārt uzlādes tīkla pārklājums braucējiem sniedz drošības sajūtu. Tagad, piedāvājot īpaši ātrās uzlādes iespējas, mēs sniedzam saviem klientiem ne tikai augstas tehnoloģiskās iespējas un iespēju būtiski ietaupīt laiku, kas pavadīts uzlādē, bet arī komfortu un pārliecinātību.”

“Mūsdienu straujajā un mainīgajā pasaulē viena no lielākajām vērtībām ir laiks, tieši tāpēc veikalu tīkls ELVI ir uzsācis sadarbību ar Elektrum Drive, pie veikaliem uzstādot elektroauto uzlādes stacijas un ļaujot cilvēkiem apvienot pārtikas iegādi ar sava auto uzlādi. Ticu, ka gan līdzšinējās stacijas mūsu veikalu stāvlaukumos, gan jaunās lieljaudas elektroauto uzlādes stacijas, ko turpmāk iepirkšanās laikā ērti varēs izmantot ELVI klienti dažādās Latvijas pilsētās, piešķirs jaunu jaudu daudzu cilvēku ikdienas gaitām”, saka SIA ELVI Latvija valdes locekle Laila Vārtukapteine.

Elektrum Drive mērķis ir ne tikai palīdzēt uzturēt Latvijas kā Baltijā vadošās elektroauto uzlādes vietu līderes godu. Vēl vairāk paplašinot infrastruktūru visās trijās Baltijas valstīs, klientiem tiek nodrošinātas viņu prasības – ātra un kvalitatīva uzlāde tur, kur tā visvairāk nepieciešama, kā arī TEN-T ceļu tīklā tiek izmantota tikai zaļā enerģija. Līdz ar to katrs klients sniedz ieguldījumu ilgtspējā, ik gadu novēršot ievērojamu daudzumu CO2 izmešu nonākšanu vidē.

Elektrum Drive uzlādes tīkls ir pieejams lielākajās Baltijas pilsētās, sniedzot visiem elektroautomobiļu lietotājiem drošas pārvietošanās iespējas visā reģionā, neuztraucoties par nākamo tuvāko uzlādes vietu. Uzlādi ne tikai Elektrum Drive uzlādes tīklā, bet arī partneru veidotās uzlādes stacijās var veikt, izmantojot mobilo lietotni Elektrum Drive, kurā norēķini pieejami gan ar tūlītēju maksājumu, gan pēcapmaksu.

Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta mērķis ir nodrošināt uzticamu un publiski pieejamu uzlādes infrastruktūru TEN-T ceļos Latvijā un Igaunijā. Projekta īstenošanas periods ir no 2023. līdz 2026. gadam, un kopējais ES līdzfinansējums tajā sasniedz 5 500 000 eiro, no kuriem 2800 000 eiro tiks izlietoti projekta aktivitātēm Latvijā, savukārt 2 700 000 eiro – Igaunijā. Projekts ir daļa no Elektrum Drive Baltijas uzlādes tīkla attīstības plāna, kura ietvaros līdz 2026. gadam publiskai uzlādei jau būs pieejami jau 1500 uzlādes punkti, un līdz 2030.gadam – 3000.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF, no angļu val. – Connecting Europe Facility) ir svarīgs Eiropas Savienības finansēšanas instruments Eiropas infrastruktūras un zaļā kursa īstenošanā, kas veicina Eiropas Savienības dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu 2030. un 2050. gadam. CEF programma atbalsta ilgtspējīgu un efektīvi savstarpēji savienotu Eiropas tīklu izveidošana enerģētikas, transporta un digitālo pakalpojumu jomā.

Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs:

“Ne visās valstīs elektrouzlādē tiek izmantota zaļa elektrība, un šeit vietā atcerēties, ka Latvenergo hidroelektrostaciju dēļ Latvija vienmēr bijusi viena no zaļākajām valstīm Eiropā. Turklāt šobrīd mēs būvējam arī jaunas atjaunīgās jaudas – saules un vēja parkus. Tas nozīmē – ja jūs uzlādējat savu automašīnu Elektrum Drive stacijās, tad varat būt droši, ka jūsu elektroauto tiek uzlādēts ar tīru, zaļu enerģiju.

Elektrum Drive Baltijā Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā izbūvēsim 90 lieljaudas uzlādes stacijas TEN-T tīklā, un šodien mēs atklājam piecas no tām. Savukārt līdz 2030. gadam piedāvāsim elektroauto īpašniekiem jau 3000 elektroauto uzlādes stacijas, tādēļ mēs būsim ļoti ērts un pievilcīgs partneris šo automašīnu īpašniekiem!”

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietnieks Andris Kužnieks:

“Eiropas Komisijas plāni arī tikko apstiprinātajā jaunajā Komisijas sastāvā cīņā ar klimata pārmaiņām ir nemainīgi, un šodien atklātā stacija ir ļoti labs piemērs, kā būt visiem priekšā ar ātrākajām, modernākajām elektrouzlādes stacijām.

Liels prieks par to, ka šis projekts ir veiksmīgi realizēts! Tas ļaus mums visiem savā ikdienā kļūt zaļākiem un videi draudzīgākiem, un aizvien vairāk braucēju savā ikdienā sāks pārvietoties ar elektroauto!”