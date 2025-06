Foto. pexels.com/simple click

Enerģētikas eksperti nosūtījuši atklātu vēstuli Rinkēvičam, Mieriņai un Siliņai: “Plānotās enerģētikas stratēģijas īstenošana var radīt ļoti nelabvēlīgas sekas” Ieteikt







LA.LV redakcijā saņēmām atklātu vēstuli, kas adresēta Valsts Prezidentam Edgaram Rinkevičam, Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, Ministru Prezidentei Evikai Siliņai un Latvijas sabiedrībai. Tajā pausts satraukums par enerģētikas stratēģiju un izteikts lūgums to pārstrādāt. Turpinājumā vēstules teksts.

“Iepazinušies ar projektu “Latvijas enerģētikas stratēģija 2050”, ierosinām to nepieņemt un pārstrādāt sekojošu iemeslu dēļ.

Stratēģija turpmāk paredz attīstīt elektroenerģijas ģenerējošās jaudas tikai no vēja (VES) un saules enerģijas (SES), sasniedzot 2050. gadā 7500 MW, jeb ~70% no visa kopapjoma. VES un SES ražošanas jauda var svārstīties robežās no 0-7500 MW.

Netiek paredzētas attīstīt “bāzes” jaudas, tās kuras apzināti var vadīt un regulēt cilvēks. Netiek paredzēts arī veidot starp savienojumus ar kaimiņvalstīm, saglabājot tikai esošās 2800 MW starp savienojuma jaudas.

Šāda stratēģijas īstenošana var radīt ļoti nelabvēlīgas sekas.

1. Sadārdzināt gala ( elektroenerģijas cena + piegādes cena) maksājumus patērētājiem, ko uzskatāmi var redzēt EUROSTAT datu bāzē par elektroenerģijas cenām Eiropas valstīs. Tas ir tāpēc, ka nepieciešams dublēt VES un SES jaudas ar “bāzes” jaudām,( kuras turklāt šo VES un SES dēļ, netiek ekonomiski izmantotas), akumulācijas iekārtām, vai starp savienojamiem. Tas viss sadārdzina kopējo energoapgādes sistēmu. To redzam jau šobrīd, kad par balansēšanas jaudu ietekmi uz tarifu, 75% būs jāmaksā patērētājam, nevis tiem, kas šo ietekmi rada. Valstīs, kurās ir liels VES un SES jaudas īpatsvars, tur ir pašas lielākās elektroenerģijas gala cenas.

2. Ievērojami samazināt visas energosaimniecības drošību, jo pie tik neprognozējamām VES un SES jaudu svārstībām var

tikt automātiski atslēgtas pat “bāzes” elektrostacijas, izraisot plaša mēroga enerģētikas krīzi. Tā tas notika Spānijā un Portugālē.

3. Liela daļa sabiedrības šaubās par VES un SES nekaitīgumu videi un veselībai, tā radot spriedzi sabiedrībā, kas nenāk par labu Valsts attīstībai.

4. Cerības, ka varēs VES un SES saražoto elektroenerģiju pārdot kaimiņvalstīs, ir niecīgas. Jau tagad prakse parāda, ka brīžos, kad elektroenerģiju ražo saule, vai vējš, tad elektroenerģijas cena ir tuvu nullei, vai pat negatīva. Un tas ir visās valstīs.

5. Stipri apšaubāmas gaidas, ka ar VES un SES ieviešanu tiks lielā mērā aizstāts dabasgāzes patēriņš un samazināti CO2 izmeši, jo

gāzes TEC, piespiežot tām strādāt “pīķa” balansēšanas režīmā,

gāzes patēriņš nesamērojami pieaug.

Ierosinām paredzēt stratēģijā.

1. Attīstīt elektroenerģijas ražošanas “bāzes” jaudas, īpašu vērību paredzot koģenerācijas attīstībai. Izvērtējama arī kodolenerģijas izmantošana.

2. Nepieļaut VES un SES jaudu īpatsvaru lielāku par 30% no

kopējās ģenerējošās jaudas.

3. Veikt rūpīgu analīzi par iespējamo VES un SES ietekmi uz elektroenerģijas pārvades un sadales izmaksām novērtējumu un atbilstošas pakalpojumu tarifu prognozes.

4. Daudz precīzāk prognozēt ikgadējo iespējamo elektroenerģijas patēriņu, lai nepieļautu lieku ģenerējošo jaudu izveidošanu, un esošo nenoslogošanu, tā nelietderīgi iztērējot līdzekļus.

5. VES un SES privātiem attīstītājiem nesniegt nekādu Valsts atbalstu, vai garantētu cenu par saražoto elektroenerģiju. VES un SES radīto negatīvo ietekmi uz jaudu balansēšanu, jāapmaksā no viņu pašu līdzekļiem kā arī jāsniedz līdzfinansējums tīklu izveides un pieslēguma izmaksām.

Atklātai vēstulei tiek pievienoti pielikumi:

– Detalizētāka analīze un priekšlikumi par “Latvijas enerģētikas stratēģija 2050”.

– Elektroenerģijas gala cenas centi/ KWh mājsaimniecībām, ar gada patēriņu grupā no 1000 līdz 2500 KWh, Eiropas valstīs.

Paraksti.

Ilmārs Stuklis bijušais AS Latvenergo Valdes loceklis ; Pasaules enerģētikas Padomes, LV Nacionālās komitejas loceklis Kārlis Purnis bijušais AS Latvenergo Valdes loceklis Ivars Liuziniks bijušais AS Sadales tīkls valdes priekšsēdētājs

Visvaldis Grāveris – dr. phys, fiziķis

Guntars Vītols – fiziķis, ekonomists

Andris Romanovskis – FB grupas “Mikro ģeneratori Latvijā” līdz administrators.

Andris Jaunsleinis – enerģētiķis

Aleksandrs Lielmežs – siltum enerģētiķis

Dainis Šēnbergs – vadības konsultants”