Latvijas parasportists Aigars Apinis jau iesildīšanās laikā juta, ka Parīzes paralimpiskajās spēlēs diska mešanā izdosies sasniegt augstu rezultātu, sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) atzina Apinis.

Jau ziņots, ka Apinis svētdien kļuva par Parīzes paralimpisko spēļu vicečempionu diska mešanas sacensībās F-52 medicīnas grupā.

“Iesildoties jutu, ka kaut kam ir jābūt, bet sports ir sports. Fiziski esmu labi sagatavojies, tas parādījās arī manos rezultātos. Gribējās jau to 21 metru, lai labotu savu paralimpisko rekordu. Pagaidām ir sudrabs un nezinām kas un kā būs tālāk, bet es esmu lepns,” atzina Apinis.

Apinim ceturtajā mēģinājumā izdevās disku raidīt 20,62 metru tālumā. Pirmajos divos mēģinājumos viņš disku raidīja 20,21 un 19,49 metrus tālu, piektajā disks tika raidīts 20,38 metrus tālu, bet trešais un sestais metiens netika ieskaitīti. Pats parasportists vērtēja, ka viņam izdevies parādīt labus rezultātus.

“Sportists un treneris parasti saka, ka vajadzēja vēl labāk. It kā tehniski sanāca un treneris Andris [Smočs] pateica, ka perfekti metiens bija, tieši tas, ko viņš gaidīja, un tas ir izdarīts. Treniņos intensīvi tas tika veikts. Šogad pirmo reizi pa četriem gadiem uztaisīju divas kārtīgas treniņnometnes, tas vēlreiz parāda to, ka sportistiem ir nepieciešamas nometes. Ja ir treniņnometnes, tad izaug arī rezultāti,” skaidroja parasportists.

Yessss! Finally! #Paris2024🥈🇱🇻 thanks to Aigars Apinis in discus. https://t.co/MWeDfiIu9y

— Solveiga Silkalna (@silkalna) September 2, 2024