Veselīga sirds bez zālēm: 12 produkti, kas pazemina sliktā holesterīna līmeni 0
Viena no būtiskākajām lietām, kas nepieciešama sirds veselībai, ir līdzsvarots holesterīna līmenis. Un, lai to uzturētu normā, nebūt nav vienmēr nepieciešami medikamenti, lielu lomu spēlē arī uzturs. Pareizi izvēlēti produkti var palīdzēt samazināt kaitīgā jeb zema blīvuma lipoproteīnu jeb sliktā holesterīna līmeni, vienlaikus palielinot augsta blīvuma lipoproteīnu jeb labā holesterīna līmeni, tādējādi samazinot sirds un asinsvadu slimību risku.
Lūks 11 produkti, kurus ieteicams iekļaut uzturā, lai rūpētos par savas sirds veselību.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.