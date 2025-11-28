Oļegs Burovs
Oļegs Burovs: Cilvēku dzīvība nedrīkst būt maksa par Rīgas mēra politisko bezdarbību 0

18:00, 28. novembris 2025
Viedokļi

Oļegs Burovs

Pēdējo mēnešu laikā Rīgas iedzīvotājus satricinājuši vairāki traģiski negadījumi, kas liek uzdot jautājumus par pilsētas vadības prioritātēm, drošības infrastruktūru un politisko atbildību.

Pavisam nesen dzīvību zaudēja bērni, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, kur ilgstoši bijušas zināmas satiksmes drošības problēmas. Tagad noticis vēl viens, iespējams, traģisks negadījums, Daugavā iebraukusi automašīna, un pašlaik zināmā informācija liecina, ka transportlīdzeklī atradusies sieviete.

Rīdziniekiem nav nekāds noslēpums, ka šajā posmā regulāri novēroti bīstami apstākļi, it īpaši vietās, kur trepes ved tieši uz ūdensmalu un nav uzstādīti drošības barjeras, norobežojumi vai fiziski šķēršļi.

Kamēr pilsētā tiek izvietoti dekoratīvi stabiņi, lentītes tiek grieztas jaunu infrastruktūras elementu atklāšanā, netiek nodrošināts pats būtiskākais – cilvēku drošība.

Šādi gadījumi, kuriem ir arī traģiskas sekas, aktualizē jautājumu par Rīgas vadības politisko atbildību. Šis skaidri norāda uz to, ka pilsētas vadītājs nespēj nodrošināt pietiekamu uzmanību kritiski svarīgiem drošības risinājumiem.

Rīgas iedzīvotājiem ir tiesības uz drošu pilsētvidi. Es aicinu Rīgas mēru uzņemties politisko atbildību par notikušo. Nespējot nodrošināt iedzīvotāju drošību un reaģēt uz brīdinājumiem par bīstamām vietām, mēram būtu jāizvērtē savas spējas pildīt amata pienākumus un jāapsver atkāpšanās.

