VIDEO. “Lai sākas svētku braucieni “Ho-ho-ho!”” Rīgas ielās kursē īpašs Ziemassvētku tramvajs 0

LA.LV
14:26, 28. novembris 2025
Ziņas Latvijā

“Pilsētā ar gaismiņām un rotājumiem ienāk svētki, un arī mēs jūtamies kā Ziemassvētku vecīša palīgi svētku prieka pārvadājumos,” vēsta Rīgas Satiksme.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Veselīga sirds bez zālēm: 12 produkti, kas pazemina sliktā holesterīna līmeni
Kokteilis
4 sieviešu vārdi, kuros burtiski iekodēta neveiksme mīlestībā
VIDEO. “Tik daudz ugunsdzēsēju, nesaprotu, kas notiek!” Cilvēki satraukti par notiekošo Mežciemā, Biķernieku ielā
Lasīt citas ziņas

No svētdienas, 30. novembra, pilsētas ielās dosies mūsu svētku tramvajs, no pieturas uz pieturu vedot līdzi brīnumu un prieku. Tiešsaistes kartē tas būs vieglāk pamanāms, jo atzīmēts ar Ziemeļbrieža Rūdolfa simbolu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Smaržīgi, mūžzaļi, ar dabas veltēm rotāti. FOTOIDEJAS skaistiem Adventes vainagiem
Sveces, gardumu grozi vai dāvanu kartes? Pedagogi atklāj, ko patiesībā vēlas saņemt no skolēniem Ziemassvētku dāvanās
“Kas var būt labāks par kurbāžņu loteriju?!” Ļaudis internetā sašutuši par apdāvināšanos darba kolektīvā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.