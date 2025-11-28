VIDEO. “Lai sākas svētku braucieni “Ho-ho-ho!”” Rīgas ielās kursē īpašs Ziemassvētku tramvajs 0
“Pilsētā ar gaismiņām un rotājumiem ienāk svētki, un arī mēs jūtamies kā Ziemassvētku vecīša palīgi svētku prieka pārvadājumos,” vēsta Rīgas Satiksme.
No svētdienas, 30. novembra, pilsētas ielās dosies mūsu svētku tramvajs, no pieturas uz pieturu vedot līdzi brīnumu un prieku. Tiešsaistes kartē tas būs vieglāk pamanāms, jo atzīmēts ar Ziemeļbrieža Rūdolfa simbolu.
