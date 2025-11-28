Lielā tīrīšanas diena – akcionāru sapulcē atsaukta visa “Rīgas siltuma” padome 0
Šodien akcionāru sapulcē atsaukta visa AS “Rīgas siltums” padome, informējis uzņēmuma stratēģiskās komunikācijas vadītājs Ivo Valdovskis.
Akcionāri lēma atsaukt līdzšinējo padomi un tuvākajā laikā izsludināt konkursu jaunu padomes locekļu iecelšanai.
Līdz konkursa noslēgumam padomē strādās trīs pagaidu locekļi – līdzšinējie padomes locekļi Jevgenijs Belezjaks un Mārtiņš Lazdovskis un jauns pagaidu padomes loceklis Ivars Šulcs.
Plānots arī samazināt atlīdzību padomes locekļiem.
“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei un 48,99% – Latvijas valstij, kuras vārdā akciju turētāja ir Ekonomikas ministrija. Vēl 2% akciju piedder SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet 0,005% akciju – AS “Latvenergo”.
Kā ziņots, Ekonomikas ministrija jau 8. oktobrī rosināja sasaukt akcionāru ārkārtas sapulci, lai lemtu par visu padomes locekļu atsaukšanu.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs no šā gada 1. oktobra pieauga par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
“Rīgas siltuma” padome 4. septembrī izteica neuzticību valdes priekšsēdētājam Ilvaram Pētersonam par proaktīvas rīcības trūkumu tarifa sagatavošanas un apstiprināšanas procesa gaitā. No 5. septembra uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā iecelts līdzšinējais valdes loceklis Kalvis Kalniņš, kurš papildus līdzšinējiem pienākumiem pārņēmis arī Pētersona atbildības jomas.
“Rīgas siltuma” koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 31. martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.