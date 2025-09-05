Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/Yuri CORTEZ / AFP

“Kas par s**iem? Tev ir loceklis?” Vīrietis uzzina, ka viņa partnere patiesībā ir transpersona, un vēršas pēc palīdzības tiesā 0

LA.LV
19:01, 5. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Tiesas priekšā Lielbritānijā stājusies transsieviete, kura savam partnerim “aizmirsa” atklāt savu bioloģisko dzimumu. Tagad viņa tiek apsūdzēta seksuālā vardarbībā, ziņo izdevums “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Jūties dusmīgs, ja citam sanāk, bet tev nē? Šajos datumos dzimušie visbiežāk apskauž citu cilvēku panākumus
Francijas slimnīcas saņem pavēli sagatavoties karam: atklātas nopludinātās vēstules detaļas un konkrēts termiņš 2
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Lasīt citas ziņas

Pirms vairākiem gadiem divdesmit vienu gadu vecā Siāra Votkina pavadīja nakti kopā ar vīrieti, ar kuru bija iepazinusies sociālajā tīklā.

Votkina izlikusies, ka viņai ir mēnešreizes, lai vīrietis nepieskartos viņas ķermeņa lejasdaļai.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cilvēki šokā: tūrists “pacienā” ziloni ar aliņu
Kokteilis
Padomā divreiz, pirms sper šo soli! Šīs zodiaka zīmes biežāk nekā citas piedzīvo neveiksmīgu laulību
Solījums tēvam un ļoti vērtīga fotogrāfija: atklāts, kāpēc Putinam tik ļoti svarīga ir Krima
Saskaņā ar prokurora sniegto informāciju, vēlāk Votkina sazinājusies ar savu partneri, lai atklātu viņam “briesmīgu noslēpumu”.

Tiesā tika nolasīta abu sarakste.

Kad cietušais vaicāja, vai šis noslēpums ir viņas grūtniecība, Votkina atbildēja: “Esmu transpersona. Atvaino, ka neteicu.”

Vīrietis uzrakstīja: “Kas par s**iem? Tev ir loceklis?”, un pēc tam savu jautājumu atkārtoja.

“Tāpēc es ar tevi nepārgulēju,” Votkina paskaidroja.

“Viņu īso attiecību laikā apsūdzētā no vīrieša slēpa faktu, ka viņai ir dzimumloceklis,” zvērinātajiem paziņoja prokurors.

Vīrietis policijai apgalvoja: ja viņš būtu zinājis, ka Votkina ir transpersona, viņš nebūtu piekritis intīmām attiecībām.

“Es tā nerīkojos,” viņš sacīja.

Votkinai “Snapchat” profilā bija sievišķīgs avatārs, un sarunas par seksualitātes vai dzimuma jautājumiem netika veiktas.

“Mums bija sekss, bet es neteicu, ka esmu puisis. Kad es viņam to paziņoju, viņam tas nepatika,” aizturēšanas laikā stāstīja Votkina.

Prokurors uzsvēra, ka apsūdzētā ir atzinusi seksuālo darbību norises faktu, taču noliedza apsūdzības seksuālā vardarbībā.

Tiesa atzina viņu par vainīgu šajās apsūdzībās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Muša padara golfa spēlētāju par miljonāru – neticams pavērsiens čempionātā
Tracis lidostā: vīrieti ar lieko svaru izraida no lidmašīnas, lai tā varētu pacelties gaisā
Pasauli pārņēmis šokējošs trends: cilvēki maksā milzu naudu, lai viņiem salauž kājas. Kā vārdā viņi to dara?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.