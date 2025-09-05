“Kas par s**iem? Tev ir loceklis?” Vīrietis uzzina, ka viņa partnere patiesībā ir transpersona, un vēršas pēc palīdzības tiesā 0
Tiesas priekšā Lielbritānijā stājusies transsieviete, kura savam partnerim “aizmirsa” atklāt savu bioloģisko dzimumu. Tagad viņa tiek apsūdzēta seksuālā vardarbībā, ziņo izdevums “Daily Mail”.
Pirms vairākiem gadiem divdesmit vienu gadu vecā Siāra Votkina pavadīja nakti kopā ar vīrieti, ar kuru bija iepazinusies sociālajā tīklā.
Votkina izlikusies, ka viņai ir mēnešreizes, lai vīrietis nepieskartos viņas ķermeņa lejasdaļai.
Tiesā tika nolasīta abu sarakste.
Kad cietušais vaicāja, vai šis noslēpums ir viņas grūtniecība, Votkina atbildēja: “Esmu transpersona. Atvaino, ka neteicu.”
“Tāpēc es ar tevi nepārgulēju,” Votkina paskaidroja.
“Viņu īso attiecību laikā apsūdzētā no vīrieša slēpa faktu, ka viņai ir dzimumloceklis,” zvērinātajiem paziņoja prokurors.
“Es tā nerīkojos,” viņš sacīja.
Votkinai “Snapchat” profilā bija sievišķīgs avatārs, un sarunas par seksualitātes vai dzimuma jautājumiem netika veiktas.
Prokurors uzsvēra, ka apsūdzētā ir atzinusi seksuālo darbību norises faktu, taču noliedza apsūdzības seksuālā vardarbībā.
Tiesa atzina viņu par vainīgu šajās apsūdzībās.