Nežēlība internetā nopietni ietekmējusi Brižitas Makronas veselību: tagad viņa pat baidās vilkt bikses
Francijas pirmajai lēdijai Brižita Makronai jau kopš 2017. gada, kad Emanuels Makrons kļuva par Francijas prezidentu, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, taču pēdējā laikā šī uzmanība kļuvusi toksiska. Sazvērestības teorijas, nežēlīgi komentāri internetā – tas viss atstājis manāmas sekas uz viņas veselību.
Savā tuvāko lokā viņa izteikusi bažas, ka baidās nepareizi apģērbties, jo viņas apģērbs atkal varētu raisīt kļūdainus pieņēmumus, vēsta ārzemju mediji.
Piemēram, viņa baidās uzvilkt bikses nepareizi, jo satraucas, ka kādam varētu izskatīties, ka no tām kaut kas izspiežas. Tas, savukārt, varētu atkal uzkurināt jau sen apgāztas, bet joprojām internetā klejojošas baumas par to, ka viņa esot dzimusi kā vīrietis.
Šokējošais izteikums nācis klajā brīdī, kad Parīzē uz tiesas sola sēžas 10 cilvēki, kas apsūdzēti par seksistisku un transfobiska rakstura kibervajāšanu.
Šie cilvēki izplatījuši ļaunus komentārus, murgainas sazvērestības teorijas un pat asociējuši Brižitas un prezidenta Emanuela Makrona 25 gadu vecuma starpību ar pedofiliju.
Makronas meita Tifena Ozjēra tiesas zālē liecināja, ka viņas bērni skolā dzirdējuši drausmīgus izteikumus, piemēram, ka viņu vecmāmiņa ir vīrietis. Viņa sacīja: “Mana māte visu laiku ir spiesta domāt, kā ģērbties, kā nostāties, jo viņas tēls tiek sagrozīts.”
Brižita Makrona neapmeklēja tiesas sēdi. Tika uzsvērts, ka šīs sazvērestības teorijas ir nopietni ietekmējušas viņas fizisko un garīgo veselību.
Makroni ir precējušies kopš 2007. gada, un Emanuels Makrons ir Francijas prezidents kopš 2017. gada. Pāris pirmo reizi satikās vidusskolā, kur viņš bija skolnieks, bet viņa – skolotāja. Toreiz Brižita Makrona bija Brižita Ozjēra, precēta trīs bērnu māte.