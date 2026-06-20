“Esmu diezgan pesimistiski noskaņots” – sociologs vērtē Latvijas attīstības virzienu 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sociologs, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš pauda viedokli, ka vēstures procesi ir nepārtraukti un sabiedrība pastāvīgi atrodas pārmaiņu un attīstības procesā.
Viņš norādīja, ka arī šobrīd politiskajā vidē vērojama aktīva dinamika – notiek politiskā konkurence, gaidāmas vēlēšanas un saglabājas intriga par to rezultātiem. Kaktiņš uzsvēra, ka nav iespējams pilnībā paredzēt, kādi būs šo procesu ilgtermiņa rezultāti un kādā virzienā tie attīstīsies.
Vienlaikus sociologs atzina, ka viņa skatījums uz valsts un sabiedrības attīstības kopējo trajektoriju ir visai piesardzīgs. Viņaprāt, politiskie notikumi un vēlēšanu rezultāti var ietekmēt attīstības tempu vai virziena nianses, tomēr tie ne vienmēr spēj būtiski mainīt kopējo attīstības kursu.