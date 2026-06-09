Kulberga valdība nāk ar salātiem! Pie Ministru kabineta izveidotā puķu dobe kļūst par sensāciju sociālajos tīklos 10
Ir sākusies vasara, un daudzviet tiek apzaļumotas teritorijas – arī pie Ministru kabineta ēkas. Par tur sastādīto puķu kompozīciju gan uzjautrinājušies soctīklotāji vietnē “Threads”.
Kristīne raksta: “Tā dobe pie ministru kabineta man uzjundīja jūtas, ka sen siļķe kažokā nav ēsta.” Dace gan komentāros norāda, ka šī krāsu kombinācija un kompozīcija viņai sākumā atgādinājusi vecmammas austu grīdas deķi, bet asociācija ar “siļķi kažokā” tomēr ir spēcīgāka.
Kopumā par šo oriģinālo puķu dobes risinājumu uzjautrinās vairāki desmiti cilvēku.
Jau vēstīts, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Andris Kulbergs. Jauno valdību veido “Apvienotais saraksts”, Nacionālā apvienība, “Jaunā vienotība” un Zaļo un zemnieku savienība.
Attiecīgi ir beigušās demisionējušās premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības pilnvaras. Valsts kancelejā skaidroja, ka tās beidzās brīdī, kad Saeima apstiprina jauno Ministru kabinetu.
Jauno valdību veido “Apvienotais saraksts” (AS), Nacionālā apvienība (NA), “Jaunā vienotība” (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā – Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā – Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas, kuras attiecīgi vada Ilze Indriksone, Jāni Dombrava, Nauris Puntulis un Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS jaunajā valdībā amatus saglabājis ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņem bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabāja esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.