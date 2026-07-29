FOTO. Diriģents Ivars Cinkus mainījies līdz nepazīšanai! Pat sieva pārsteigta! 0
Čikāgas piecīšu skaistule Lorija Vuda-Cinkus un diriģents Ivars Cinkus ir precēts pāris jau daudzus gadus. Taču kādā skaistā vasaras dienā viņa savu vīru ieraudzīja pavisam citādu!
Daudzus gadus latviešu diriģents Ivars Cinkus bija pazīstams ne tikai ar savu spilgto personību un harismu, bet arī ar garajiem blondajiem matiem, kas bija kļuvuši par viņa vizītkarti. Taču Rīgas centrā diriģents Ivars Cinkuss nesen manīts pavisam citādā izskatā. Garo matu vairs nav, un daudzi pirmajā brīdī pat nav spējuši noticēt, ka tas tiešām ir viņš. “Jā, tā nu ir gadījies – es tiešām esmu nogriezis matus,” žurnālam “Privātā Dzīve” atzīst viņš. Tomēr šis neesot bijis ne ilgi lolots lēmums. “Nekas tamlīdzīgs. Viss bija gaužām vienkārši. Aizgāju pie sev nepazīstamas frizieres un teicu, ka gribētu palikt tāds, kāds esmu, lai tikai mazliet aplīdzina matu galiņus. Viņa atbildēja: “Labi!” Taču,
tikko apsēdos krēslā, viņa – ļerkt! – un visu aizmuguri vienkārši nogrieza.”
Pirmais mirklis pēc šī negaidītā pavērsiena neesot bijis viegls. «Reakcija bija viegli antagoniska. Bet neko jau vairs nevarēja glābt. Kas izdarīts, izdarīts. Pamazām pie tā pieradu. Tagad mati jau ir nedaudz atauguši. Ja jūs mani būtu redzējuši maija beigās, kad tas notika, – tie bija pavisam īsi,” diriģents smejas.
Vislielākais pārsteigums mājās gaidījis viņa sievu, dziedātāju Loriju Vudu-Cinkusu. «Viņa bija ļoti izbrīnīta. Pirmajā brīdī mani vispār nepazina. Pēc tam tikai nopūtās, jo ne viņa, ne es nebijām gaidījuši šādu rezultātu.»
Lai arī sākumā pārmaiņas bijušas neierastas, tagad diriģents atzīst – jaunajai frizūrai ir daudz priekšrocību. “Jūtos ļoti labi. Ikdienā viss ir daudz vienkāršāk – mazāk laika jāvelta matu kopšanai, vasarā ir daudz vieglāk. Galva šķiet kļuvusi vieglāka, nekas netraucē. Tādā ziņā ir vieni plusi.”
Vai tas nozīmē, ka garie mati uz visiem laikiem palikuši pagātnē? “Tiešām nezinu. Ļoti daudzas sievietes man teikušas, ka tagad izskatos labāk un lai vairs neaudzēju garus matus. Arī vīrieši saka, ka izskatos jaunāks un svaigāks. Man pašam vēl jāsaprot, ko darīt tālāk, bet domāju, ka pie vecā ampluā neatgriezīšos. Varbūt tā nepazīstamā friziere man savā ziņā bija likteņa sūtīta.”