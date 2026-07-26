“Neviens neiesauc cilvēkus bez iemesla…” – Trīs signāli, kas liek vērot Krievijas nākamos soļus 48
Krievijā parādās vairākas pazīmes, kas var liecināt par gatavošanos plašākai mobilizācijai vai militārās aktivitātes pastiprināšanai, TV24 raidījumā “Aktuālais par kardarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš atsaucas uz Ukrainas militārā eksperta Romāna Krivonosa vērtējumu, ka viena no pirmajām pazīmēm esot Krievijas bruņoto spēku un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku atvaļinājumu ierobežošana no 28. jūlija. Pēc Krivonosa domām, šāds solis varētu liecināt par gatavošanos kādiem nopietnākiem notikumiem turpmākajos mēnešos.
Vēl viena pazīme esot Krievijas militāro vervēšanas biroju aktivitātes. Slaidiņš norāda, ka Krievijā izdalīti aptuveni 370-380 tūkstoši pavēstu pilsoņiem, bet tuvākajos mēnešos paredzēta papildu iesaukšana.
Pēc viņa teiktā, cilvēkus armijā neiesauc bez iemesla – tas var būt saistīts ar jaunu militāro vienību veidošanu, esošo vienību papildināšanu vai kaujas zaudējumu aizvietošanu.
Slaidiņš uzsver, ka militārajā plānošanā vienmēr jāvērtē arī sliktākais iespējamais scenārijs. Ja Krievija patiešām spētu piesaistīt tik lielu skaitu jaunu karavīru, tas dotu tai iespēju pastiprināt operācijas dažādos frontes virzienos – ne tikai Ukrainas austrumos, bet arī pie Krievijas robežas esošajos reģionos.
Viņš īpaši izceļ Sumu un Čerņihivas virzienus, kurus Ukraina uzmanīgi uzrauga. Čerņihivas apgabals Krievijai esot stratēģiski nozīmīgs, jo no tā līdz Kijivai nav liels attālums un teritorijā ir attīstīts ceļu tīkls.
Vienlaikus Slaidiņš norāda, ka Ukraina gatavojas dažādiem scenārijiem un šajos virzienos veido aizsardzības līnijas.
Vēl viena pazīme, kurai uzmanību pievērš eksperti, ir Krievijas Nacionālās gvardes jeb Rosgvardijas sagatavošana iespējamām darbībām mobilizācijas laikā. Slaidiņš skaidro, ka šīs struktūras uzdevums tradicionāli ir kontrolēt iekšējo kārtību, tostarp protestus.
Pēc viņa vērtējuma, šādu pazīmju kopums var liecināt, ka Krievija gatavojas iespējamai mobilizācijai vai jauniem militāriem soļiem.