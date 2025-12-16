Sieviete ar karodziņiem Londonas centrā, Vestminsterā, Parlamenta laukumā. Lielbritānija
Sieviete ar karodziņiem Londonas centrā, Vestminsterā, Parlamenta laukumā. Lielbritānija
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/ Frank Augstein

“Dēli un meitas var tikt nosūtīti karā!” Britu bruņoto spēku vadība ģimenēm liek būt tam gatavām 18

LA.LV
19:57, 16. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijas ģimenēm jābūt gatavām tam, ka viņu dēli un meitas varētu tikt nosūtīti karā pret Krieviju, brīdinājis valsts bruņoto spēku vadītājs.

Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Eiropa ir brīdināta! Krievijas “Pastardienas radio” pārraida 15 šifrētus ziņojumus; pieminēta arī Latvija
“Sākumā domāju, ka kļūda…” Pircējs pamatīgi samulsis par lasīto uz “Selgas” produkta iepakojuma
Lasīt citas ziņas

Skarbā uzrunā Bruņoto spēku štāba priekšnieks, aviācijas maršals sers Ričards Naitons norādīja, ka “daudziem cilvēkiem” būs jābūt gataviem ņemt ieročus rokās, lai aizsargātu valsti. Viņš uzsvēra, ka, lai gan tieša Krievijas uzbrukuma iespējamība Apvienotās Karalistes teritorijai joprojām ir zema, tas nenozīmē, ka šāda iespēja nepastāv vispār, par to plašāk vēsta vietne DailyMail.

Sers Ričards aicināja skolas mudināt jauniešus izvēlēties darbu aizsardzības industrijā
CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemas nav, bet apkures granulu cenas skrien debesīs; prognozes iet “vienā virzienā”
FOTO. Četrās diennaktīs labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedota jau ceturtdaļa miljona
Dīzelīšiem būs būt! ES par soli atkāpjas no stingrā kursa auto elektrifikācijā

un sacīja, ka arvien vairāk britu ģimeņu izjutīs, ko nozīmē upuris valsts labā.

Viņa izteikumi seko tikai dažas dienas pēc tam, kad NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņoja, ka Eiropa varētu kļūt par nākamo Krievijas prezidenta Vladimira Putina mērķi. Rute aicināja NATO valstis, tostarp Lielbritāniju, pāriet uz “kara laika domāšanu”, brīdinot, ka pārāk daudzas valstis ir “klusībā pašapmierinātas”.

Tikmēr bruņoto spēku ministrs Als Karnss norādīja, ka valsts jau atrodas “kara gatavības režīmā”,

un brīdināja, ka “kara ēna ir pie Eiropas durvīm, un šis karš var būt lielāks un asiņaināks par to, ko esam pieredzējuši pēdējos gados,” viņš sacīja.

Sabiedrībai jāiesaistās valsts noturības stiprināšanā

Uzrunājot klausītājus Karaliskā Apvienoto dienestu institūta pasākumā Vestminsterā, sers Ričards aicināja civiliedzīvotājus palīdzēt stiprināt valsts noturību, lai krīzes gadījumā Apvienotā Karaliste spētu funkcionēt, ziņo medijs.

“Katru dienu Apvienotā Karaliste piedzīvo Krievijas kiberuzbrukumu vilni.

Mēs zinām, ka Krievijas aģenti cenšas veikt sabotāžu, un uz mūsu zemes jau ir notikušas slepkavības,”

viņš sacīja, piebilstot, ka Krievijas militārā jauda strauji pieaug.

Palielināto aizsardzības izdevumu un Ukrainas kara pieredzes rezultātā Krievijai esot izveidojusies “milzīga, arvien tehnoloģiski attīstītāka un kaujās rūdīta armija”, raksta medijs.

Izklāstot nepieciešamo “visas sabiedrības” pieeju, lai reaģētu uz arvien bīstamāko situāciju Eiropā, sers Ričards uzsvēra, ka pirmkārt tas nozīmē vairāk cilvēku, kuri ir gatavi cīnīties par savu valsti. Tas attiecas ne tikai uz regulārajiem bruņotajiem spēkiem, bet arī uz rezervistu un kadetu skaita palielināšanu.

Viņš norādīja arī uz “sāpīgi lēno” privāto investīciju tempu aizsardzības industrijā, kas esot steidzami jāpaātrina.

“Dēli un meitas. Kolēģi. Veterāni. Visiem būs sava loma – būvēt, kalpot un, ja nepieciešams, cīnīties.

Un arvien vairāk ģimeņu sapratīs, ko nozīmē upuris valsts labā,” viņš sacīja.

Britu valdība gada sākumā paziņoja, ka Apvienotās Karalistes aizsardzības un drošības izdevumi līdz 2035. gadam pieaugs līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Sers Ričards uzsvēra, ka galvenais mērķis ir izvairīties no kara, taču miera uzturēšanas cena pieaug.

MI6 brīdina par “laiku starp mieru un karu”

Šie izteikumi izskan neilgi pēc līdzīga brīdinājuma no jaunās MI6 vadītājas Bleizas Metruveli, kura norādīja, ka

Lielbritānija ieiet “nenoteiktības laikmetā”, kamēr ekspansionistiskā Krievija īsteno jauna veida karadarbību, eksportējot haosu.

Savā pirmajā publiskajā uzrunā Metruveli sacīja, ka MI6 “frontes līnija ir visur”, jo Krievija un citas naidīgas valstis pārraksta konflikta noteikumus. Viņa norādīja, ka Lielbritānija atrodas “telpā starp mieru un karu”, kamēr Vladimirs Putins turpina stumt Rietumus pretī konfliktam.

Karš Ukrainā 3 gadi
Ukraina prezentē jaunos raķešu dronus "Elle" ("Peklo")
Ukraiņi Kurskas reģionā
Krievija apšaudījusi Ukrainu ar raķetēm

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Jārīkojas pēc iespējas ātrāk!” Lielbritānija atklāj satraucošus draudus Eiropai un sāk gatavoties karam
“Šī Krievijas rīcība ir ļoti bīstama.” Krievu izlūkkuģis pret britu armijas pilotiem vērsis lāzeru
Nabadzīgāki par turkiem un latviešiem? Lielbritānija strauji krītas pasaules ekonomikas reitingā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.