“Dēli un meitas var tikt nosūtīti karā!” Britu bruņoto spēku vadība ģimenēm liek būt tam gatavām 18
Lielbritānijas ģimenēm jābūt gatavām tam, ka viņu dēli un meitas varētu tikt nosūtīti karā pret Krieviju, brīdinājis valsts bruņoto spēku vadītājs.
Skarbā uzrunā Bruņoto spēku štāba priekšnieks, aviācijas maršals sers Ričards Naitons norādīja, ka “daudziem cilvēkiem” būs jābūt gataviem ņemt ieročus rokās, lai aizsargātu valsti. Viņš uzsvēra, ka, lai gan tieša Krievijas uzbrukuma iespējamība Apvienotās Karalistes teritorijai joprojām ir zema, tas nenozīmē, ka šāda iespēja nepastāv vispār, par to plašāk vēsta vietne DailyMail.
un sacīja, ka arvien vairāk britu ģimeņu izjutīs, ko nozīmē upuris valsts labā.
Viņa izteikumi seko tikai dažas dienas pēc tam, kad NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņoja, ka Eiropa varētu kļūt par nākamo Krievijas prezidenta Vladimira Putina mērķi. Rute aicināja NATO valstis, tostarp Lielbritāniju, pāriet uz “kara laika domāšanu”, brīdinot, ka pārāk daudzas valstis ir “klusībā pašapmierinātas”.
un brīdināja, ka “kara ēna ir pie Eiropas durvīm, un šis karš var būt lielāks un asiņaināks par to, ko esam pieredzējuši pēdējos gados,” viņš sacīja.
Sabiedrībai jāiesaistās valsts noturības stiprināšanā
Uzrunājot klausītājus Karaliskā Apvienoto dienestu institūta pasākumā Vestminsterā, sers Ričards aicināja civiliedzīvotājus palīdzēt stiprināt valsts noturību, lai krīzes gadījumā Apvienotā Karaliste spētu funkcionēt, ziņo medijs.
“Katru dienu Apvienotā Karaliste piedzīvo Krievijas kiberuzbrukumu vilni.
viņš sacīja, piebilstot, ka Krievijas militārā jauda strauji pieaug.
Palielināto aizsardzības izdevumu un Ukrainas kara pieredzes rezultātā Krievijai esot izveidojusies “milzīga, arvien tehnoloģiski attīstītāka un kaujās rūdīta armija”, raksta medijs.
Izklāstot nepieciešamo “visas sabiedrības” pieeju, lai reaģētu uz arvien bīstamāko situāciju Eiropā, sers Ričards uzsvēra, ka pirmkārt tas nozīmē vairāk cilvēku, kuri ir gatavi cīnīties par savu valsti. Tas attiecas ne tikai uz regulārajiem bruņotajiem spēkiem, bet arī uz rezervistu un kadetu skaita palielināšanu.
Viņš norādīja arī uz “sāpīgi lēno” privāto investīciju tempu aizsardzības industrijā, kas esot steidzami jāpaātrina.
Un arvien vairāk ģimeņu sapratīs, ko nozīmē upuris valsts labā,” viņš sacīja.
Britu valdība gada sākumā paziņoja, ka Apvienotās Karalistes aizsardzības un drošības izdevumi līdz 2035. gadam pieaugs līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Sers Ričards uzsvēra, ka galvenais mērķis ir izvairīties no kara, taču miera uzturēšanas cena pieaug.
MI6 brīdina par “laiku starp mieru un karu”
Šie izteikumi izskan neilgi pēc līdzīga brīdinājuma no jaunās MI6 vadītājas Bleizas Metruveli, kura norādīja, ka
Savā pirmajā publiskajā uzrunā Metruveli sacīja, ka MI6 “frontes līnija ir visur”, jo Krievija un citas naidīgas valstis pārraksta konflikta noteikumus. Viņa norādīja, ka Lielbritānija atrodas “telpā starp mieru un karu”, kamēr Vladimirs Putins turpina stumt Rietumus pretī konfliktam.