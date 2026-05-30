Humoriķis Maksims Galkins dažādos laikos

FOTO. Knapi iespējams atpazīt! Maksims Galkins pārsteidz ar grandiozām vizuālajām pārvērtībām 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
9:21, 30. maijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Maksims Galkins Latvijas skatītājiem jau sen vairs nav svešs – viņa regulārās vizīte Jūrmalā un citās pilsētās, kā arī ciešā saikne ar mūsu valsti vienmēr piesaista vietējās publikas uzmanību. Taču šoreiz slavenais humorists, kurš kopš pilna mēroga kara sākuma stingri iestājas par Ukrainu, pārsteidzis nevis ar jauniem jokiem, bet gan ar savu lielisko fizisko formu.

Mājas
Zagļi mēdz atstāt slepenas zīmes pirms ielaušanās: lūk, kā saprast, ka jūsu mājokli novēro garnadži
Kokteilis
Astrologi nosauc jūnija lielākos veiksminiekus – viņiem nebūs jāuztraucas ne par naudas trūkumu, nedz arī mīlestības likstām
Kokteilis
“Netērējiet savus pirkstus un laiku.” Lauris Reiniks komentē ažiotāžu ap “Lidl” reklāmu.
Lasīt citas ziņas

Sociālajā tīklā “Instagram”” viņš atbildējis uz jautājumu, kā viņam izdevies sasniegt šādu rezultātu.Komiķis publicēja kadrus no sporta zāles, kuros redzams, kā strādā, lai uzturētu sevi formā.

“Nīdēji skaita manu panākumu kalorijas. Es – savus piegājienus,” rakstīja Maksims Galkins.

CITI ŠOBRĪD LASA
Maija izskaņā – silts, bet ar nokrišņiem: laika ziņas šodienai
VIDEO. Palikusi viena pēc partnera bojāejas: Ukrainā labdari steidz palīgā stārķu mammai, kura pašaizliedzīgi sargā olas
Kokteilis
“Netērējiet savus pirkstus un laiku.” Lauris Reiniks komentē ažiotāžu ap “Lidl” reklāmu.

Tikmēr komentāru sadaļā humorists tieši atbildēja uz biežajiem pārmetumiem, ka viņa muskuļi ir medikamentu, nevis smaga darba rezultāts. Slavenība uzsvēra, ka nav iespējams apmānīt savu organismu bez kaitējuma veselībai.

“Nenogurstoši atkārtošu, ka šajā formā nav nekā cita kā vien regulāri treniņi un pareizs uzturs. Neeksistē nekādas brīnumtabletes, kas tevi aizvedīs līdz sportiskai formai bez kaitējuma veselībai. Tikai neatlaidība,” viņš piebilda.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/maxgalkinru
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Pieņemot nozīmīgu lēmumu, Pugačova nolēmusi pārraut pēdējo saikni ar Krieviju
Kokteilis
Vai Pugačova zina? Krievu modele atklāj informāciju par Galkina slepeno dzīvi
Kokteilis
FOTO. Ne tikai novājējusi, bet ar spieķīti: jaunākās fotogrāfijas ar Allu Pugačovu liek uzdot kaudzi jautājumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.