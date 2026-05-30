FOTO. Knapi iespējams atpazīt! Maksims Galkins pārsteidz ar grandiozām vizuālajām pārvērtībām 0
Maksims Galkins Latvijas skatītājiem jau sen vairs nav svešs – viņa regulārās vizīte Jūrmalā un citās pilsētās, kā arī ciešā saikne ar mūsu valsti vienmēr piesaista vietējās publikas uzmanību. Taču šoreiz slavenais humorists, kurš kopš pilna mēroga kara sākuma stingri iestājas par Ukrainu, pārsteidzis nevis ar jauniem jokiem, bet gan ar savu lielisko fizisko formu.
Sociālajā tīklā “Instagram”” viņš atbildējis uz jautājumu, kā viņam izdevies sasniegt šādu rezultātu.Komiķis publicēja kadrus no sporta zāles, kuros redzams, kā strādā, lai uzturētu sevi formā.
“Nīdēji skaita manu panākumu kalorijas. Es – savus piegājienus,” rakstīja Maksims Galkins.
Tikmēr komentāru sadaļā humorists tieši atbildēja uz biežajiem pārmetumiem, ka viņa muskuļi ir medikamentu, nevis smaga darba rezultāts. Slavenība uzsvēra, ka nav iespējams apmānīt savu organismu bez kaitējuma veselībai.
“Nenogurstoši atkārtošu, ka šajā formā nav nekā cita kā vien regulāri treniņi un pareizs uzturs. Neeksistē nekādas brīnumtabletes, kas tevi aizvedīs līdz sportiskai formai bez kaitējuma veselībai. Tikai neatlaidība,” viņš piebilda.