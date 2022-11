Lāpu gājiens, svecīšu nolikšana un cīnītāju godināšana! Tūkstoši Rīgā pulcējas Lāčplēša dienas pasākumos

Lāpu gājiens, svecīšu nolikšana un cīnītāju godināšana! Tūkstoši Rīgā pulcējas Lāčplēša dienas pasākumos







Ļaudis piektdienas vakarā Rīgā un citviet Latvijā piedalās Lāčplēša dienas pasākumos.

Kā novēroja aģentūra LETA, Rīgā Lāčplēša dienas pasākumi pulcējuši krietnu skaitu iedzīvotāju. Pasākumi norit mierīgi, taču vērojama arī paliela drūzmēšanās.

Tāpat Lāčplēša dienai veltītais lāpu gājiens pulcēja krietnu skaitu Daugavpils iedzīvotāju, novēroja aģentūra LETA.

Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Piektdienas vakarā ļaudis pulcējas pie Rīgas pils mūra, lai noliktu svecītes, novēroja aģentūra LETA.

Ziņots, ka Lāčplēša dienas pasākumu laikā Rīgā piektdien slēgta 11.novembra krastmalu, kā arī ieviesti citi satiksmes ierobežojumi.

No plkst.17 līdz pat pusnaktij transportlīdzekļu satiksmei slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā būs liegta jau no plkst.8.

Savukārt Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai, kā arī 11.novembra krastmalas paralēlās ielas posmā no Bīskapa gātes līdz Jaunielai, norādītajā laikā tiks organizēta divvirzienu satiksme.