Keita Midltone kleitā ar sievišķīgu dekoltē atklāj "Cerību ielu"

FOTO. “Lēti un bezgaumīgi… ” Modes eksperte negaidīti nokritizē Keitu Midltoni un nosauc viņu par “lielu vilšanos” Ieteikt







41 gadu veco Velsas princesi Ketrīnu Midltoni negaidīti nokritizējuši par rotaslietu izvēli. Keitas aizstāvību uzņēmušies vairāki karaliskās ģimenes eksperti, kas teic, ka “nav godīgi viņu par to kritizēt”.

Pazīstamā modes kritiķe, modes žurnāla “Vogue” bijusī redaktore Sjūzija Mendesa izraisīja vētru emociju un vēlāk arī diskusijas pēc tam, kad prinča Viljama sievu Keitu no modes ekspertes viedokļa nosauca par “lielu vilšanos”. Viņa uzskata, ka Keita absolūti neprot novērtēt un valkāt dārgās un izsmalcinātās karaliskās rotaslietas, kas viņai nākušas mantojumā no karaliskās ģimenes. Eksperte pārmet Keitai to, ka viņa pasākumos bieži redzama “lētos un bezgaumīgos aksesuāros”.



































Princis Viljams un Keita Midltone apmeklē prestižās zirgu sacensības "Royal Ascot"

Rakstniece Rebeka Ingliša atbildējusi ar pārliecinošiem argumentiem uz modes kritiķes kritiku.

“Es biju pārsteigta par skaudro Sjūzijas viedokli attiecībā uz Velsas princeses garderobi.

Man patiešām liekas, ka Keita brīnišķīgi savā garderobē prot apvienot aksesuārus, kurus viņa iegādājas par 20 eiro ar tām dārglietām, kuru vērtība ir kā luksus klases automašīnas un kuras glabājas Bekingemas pils seifos.

Es domāju, ka tas, ko dara Keita, ir pat ļoti pieņemami, tāpēc kritizēt viņu par to ir vienkārši netaisnīgi,” – savu viedokli pauda rakstniece.







































Keita Midltone viesojas slavenajā Čelsijas ziedu šovā

Karaliskās ģimenes eksperte atgādināja, ka Keita Midltone bieži sastopas ar sabiedrības spiedienu arī tajos jautājumos, kas attiecas uz viņas izskatu. Taču Keita ir pratusi atrast savu stilu un turas pie tā.

“Viņa demonstrē savu raksturu, tāpēc es nedomāju, ka kāds vispār var atļauties to kritizēt. Viņa valkā to, kas ir elegants un šajā apģērbā viņa jūtas ērti. Un viņa to dara dabiski. Iespējams, ka pēdējā laikā viņas apģērbs ir kļuvis dārgāks, izsmalcinātāks, taču viņa vēl aizvien bieži izvēlas budžeta klases apģērbu un aksesuārus, un, manuprāt, tas ir ļoti jauki,” – saka rakstniece Ingliša.

























Keita Midltone viesojas Londonas centrā

Keitas aizstāvību uzņēmās vēl viena rakstniece – Šarlote Grifita. Viņa atgādināja, ka tieši pateicoties Keitai, daudzi aksesuāru ražotāji ir kļuvuši slaveni, jo savulaik tieši viņa izvēlējās tos valkāt.

Šī gada martā Velsas princese izgāja sabiedrībā ar apzeltītiem auskariņiem no zīmola “Spells of Love”, kuru cena ir aptuveni 80 eiro. Zīmola īpašniecei nebija ne jausmas, ka Ketrīna ir izvēlējusies viņas darinātās rotaslietas, un saprata to tikai tad, kad pēkšņi viņu apbēra ar vēl nepieredzētu daudzumu pasūtījumiem. Pēc tam viņas mazais uzņēmums no Velsas kļuva atpazīstams visā pasaulē, raksta izdevums “Daily Mail”.









































Keita Midltone, princis Viljams un Toms Krūzs satiekas uz sarkanā paklāja Londonā

Šarlote Grifita teica, ka prinča Viljama sievu var tikai uzslavēt par to, ka viņa netērē astronomiskas summas rotaslietām.

“Tad, kad Velsas princesei ir jāpiedalās kādos valstiska mēroga pasākumos, protams, ka viņa izvēlas dārglietas no karaliskās ģimenes mantojuma un to vērtība ir unikāla, taču ikdienā Keita izvēlas jebkurai sievietei pieejamas rotaslietas, un tas par viņu rada ļoti patīkamu iespaidu,” – izdevumam teikusi rakstniece Šarlote Grifita.