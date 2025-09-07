FOTO. Kleitas un podi, svilpes un gurķi! Dažādi labumi Mūsdienu amatniecības tirgū Brīvdabas muzejā 0
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā vakar un šodien no plkst.9 līdz 17 norisinās mūsdienu amatniecības tirgus.
Apmeklētāji var iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā un iegādāties no dabīgiem materiāliem veidotus sadzīves priekšmetus, rotas un apģērbu, kā arī mājražotāju pārtikas produktus.
Paralēli tirgum ir arī kultūras programma, izrādes un radošās darbnīcas bērniem. Abās dienās tirgus laukumā notiek amata prasmju demonstrējumi. Uz tirgu ir pieteikušies vairāk nekā 350 amatnieki un pārtikas mājražotāji.