Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā

Rīga nosaukta kā pirmā labākā pilsēta, kur doties Ziemassvētku ceļojumā, kāda īpaši vilinoša iemesla dēļ 0

15:06, 19. novembris 2025
Ziemassvētku tirdziņi ar koka namiņiem, kas piepildīti ar unikālām dāvanām, jau sen kļuvuši par vienu no iecienītākajām svētku sezonas tradīcijām Eiropā. Tie piesaista miljoniem apmeklētāju no visas pasaules. Kā vēsta britu izdevums Mirror, lētākā Eiropas pilsēta Ziemassvētku ceļojumam šogad ir mums visiem tik labi zināmā Latvijas galvaspilsēta – Rīga.

Vecrīgas arhitektūra un svētku noskaņa Rīgas Ziemassvētku tirdziņā Doma laukumā padara pilsētu par ideālu galamērķi, īpaši ceļotājiem ar ierobežotu budžetu.

Tirdziņš parasti notiek no 28. novembra līdz 4. janvārim, un tajā var izbaudīt latviešu tradicionālo virtuvi, karstvīnu, iegādāties vietējo amatnieku izstrādājumus un atrast oriģinālas dāvanas.

Izdevums uzsver, ka Rīgas tirdziņā iespējams iegādāties, piemēram, bišu vaska sveces, piparkūkas, adītus cimdus un zeķes, kā arī komplektus vainagu vai sienas rotājumu izgatavošanai. Katru piektdienu tirdziņā uzstājas DJ, sestdienās notiek koru un mūzikas ansambļu koncerti, bet svētdienās – tautas mūzikas priekšnesumi.

Rīga, ko nereti dēvē par Eiropas jūgendstila galvaspilsētu, vilina ar krāsainām fasādēm, dzīvīgu kultūras dzīvi, mājīgiem restorāniem un Līvu laukumu, kurā atrodami bāri un naktsklubi.

Ceļojot divatā, vidējais izdevumu apjoms nedēļas nogalei Rīgā ir aptuveni 307 eiro no personas, ieskaitot naktsmītni un transportu.

Piemēri cenām Rīgā

  • 4 tasītes kafijas kafejnīcā vai bārā maksā ap 13,20.
  • Divas trīskāršās maltītes ar vīnu – aptuveni 152,50 eiro.
  • Divas biļetes no/uz lidostu  – aptuveni 8,20 eiro.
  • 4 glāzes karstvīna tirdziņā – ap 16,50 eiro.

Tāds pats izbrauciens uz Kopenhāgenu izmaksātu aptuveni 1210 eiro, uz Vīni – 1060 eiro, atzīmē ziņu portāls.

Tēmas
