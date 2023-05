FOTO. Paparaci nesnauž! Kamēr princis Harijs viesojies Londonā, Megana bērnus atstāj auklei un dodas izklaidēties ar draugiem

Megana Mārkla nokļuvusi paparaci foto objektīvos – laikā, kad princis Harijs viesojās Lielbritānijā un apmeklēja sava tēva, karaļa Čārlza III kronēšanas ceremoniju, viņa bija devusies pārgājienā kopā ar draugiem un izskatījās patiešām laimīga.

28 stundas Saseksas hercogiene pavadīja bez sava vīra: tieši tik ilgu laiku princis Harijs bija devies prom no ASV un bija Londonā, apmeklējot sava tēva kronēšanas ceremoniju. Bet, kamēr Harijs bija prom, Megana nezaudēja laiku un kopā ar draugiem devās pārgājienā. Abus bērnus – meitu Lilibetu Diānu un dēlu Ārčiju, Megana uzticēja auklei.

