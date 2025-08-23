Vai šodien iztiksim bez lietus? Laika prognoze sestdienai 1
Sestdien maksimālā gaisa temperatūra būs +14…+18 grādi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs. Daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas jūras piekrastē būs stiprāks, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē.
Arī dienā Rīgā debesis skaidrosies maz un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Savukārt gaisa temperatūra nebūs augstāka par +16…+18 grādiem.