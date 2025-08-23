#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Maksāju tādu naudu par tukšu iepakojumu…” Pircējs sūdzas par “Ādažu” čipsiem 0

5:16, 23. augusts 2025
Ik pa laikam sociālajos tīklos parādās ieraksti, kuros cilvēki sūdzas: čipsu paciņa liela, bet iekšā “čuš” vien ir. Iekšā čipsi tikai trešdaļa, pārējais – gaiss. Arī mūsu redakciju sasniedza kāda lasītāja vēstule ar sašutumu par “Ādažu” čipsiem.

“Maksāju tādu naudu par tukšu iepakojumu… Vai tad tiešām ražotāji domā, ka mēs to neredzam? Paciņa no ārpuses izskatās liela un pilna, bet, kad atver – vilšanās. Gribas, ka par savu samaksāto naudu saņemu produktu, nevis tukšu iepakojumu.”

Šāda sūdzība, protams, nav retums – par čipsu iepakojumiem un to, cik daudz produkta patiesībā saņemam, cilvēki sūdzas regulāri. Bet tam, kāpēc paciņās ir tik daudz gaisa, ir visnotaļ loģisks izskaidrojums. Un pavisam noteikti – ražotāju mērķis nav maldināt savus klientus!

Atbild SIA “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja Laura Bagātā: ““Ādažu” čipsi ir Latvijā jau vairāk nekā 30 gadus iecienīts zīmols, kura tradīcijas turpinām piekopt un cienīt. To ražotne atrodas Latvijā, Ādažos un var lepoties ar spēcīgu vietējo garšu – “Ādažu” kartupeļu čipsi top no vietējās zemnieku saimniecībās izaudzētiem kartupeļiem. Zīmols vienmēr ir lepojies ar vietējā ražotāja titulu un turpina nepārtraukti attīstīties tepat Latvijā, ikdienā nodrošinot ilgtspējīgus ražošanas procesus.

Iepakojumam ir liela nozīme kartupeļu čipsu un citu sāļu uzkodu kvalitātes un garšas nodrošināšanā.

Ir jāņem vērā, ka šis produkts ir trausls, līdz ar to, visa industrija strādā pie tā, lai to patērētājam nodotu pēc iespējas saglabājot kvalitāti – formu, garšu, kā arī citas produkta īpašības.

Čipsu iepakojumos tiek atstāts gaiss, kas nodrošina to, lai čipsi, piemēram, transportēšanas laikā, nesadrūp, nesalūzt un ir baudāmi tādā formā, kā ir saražoti un patērētājs vēlas. Uz katras paciņas attiecīgi ir norādīts produkta svars, kas ļauj saprast iepakojumā esošā produkta daudzumu. Šāda prakse nav nekas unikāls un ir izplatīta visā pasaulē.”

LA.LV Aptauja

Vai tevi arī neapmierina, ka čipsu paciņās tiek atstāts tik daudz gaisa?

  • Jā, kaitina katru reizi, kad atveru paciņu
  • Nē, saprotu, ka tas ir vajadzīgs, lai čipsi nesadrūp
  • Vienalga – galvenais, lai garšīgi

