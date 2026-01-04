Eksperte atklāj, kas šobrīd ir galvenais, lai Latvija būtu drošībā iespējama Krievijas iebrukuma gadījumā 0

LA.LV
0:10, 5. janvāris 2026
Viedokļi

Sigita Struberga, Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre, TV24 raidījumā “Globuss” pauž viedokli, ka Latvijas aizsardzības nākotne balstās gan transatlantiskajā partnerībā, gan ciešākā sadarbībā ar līdzīgi domājošām valstīm Ziemeļeiropā un Baltijas jūras reģionā.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
“Kad tika atbīdīti skapīši, tika konstatēts, ka…” Atklāts, ko patiesībā vientuļais pensionārs bija ierīkojis Torņakalna dzīvoklī 149
Lasīt citas ziņas

Svarīgākais ir tas, ka ASV prezidents Donalds Tramps nav atteicies no palīdzības sniegšanas Baltijas valstīm. Struberga norāda, ka Latvijas skatījums nav ļoti vienkāršots. Skatoties uz to, kā šobrīd tiek domāts par Latvijas aizsardzību, var redzēt, ka liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai reģionā, tostarp ar kaimiņiem ziemeļos vai līdzīgi domājošajiem ap Baltijas jūru.

“Man liekas, ka interesants formāts, kas potenciāli varētu attīstīties, ir Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija un Vācija, domājot par līdzīgi domājošo valstu kopām reģionā, tad šeit ir arī zināms potenciāls.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

Viņa uzsver, ka reģionālā sadarbība nenozīmē atteikšanos no transatlantiskās sadarbības.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
NATO apsver būtiskas izmaiņas savā stratēģijā: izskan runas par preventīvu triecienu Krievijai
LMT un Nokia apvieno spēkus, lai stiprinātu Baltijas valstu drošību
TV24
“Nepamatoti maz runājam par rezervi civilajai armijai…” Eksperte skaidro, ko darām nepareizi aizsardzības nozarē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.