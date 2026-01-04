Eksperte atklāj, kas šobrīd ir galvenais, lai Latvija būtu drošībā iespējama Krievijas iebrukuma gadījumā 0
Sigita Struberga, Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre, TV24 raidījumā “Globuss” pauž viedokli, ka Latvijas aizsardzības nākotne balstās gan transatlantiskajā partnerībā, gan ciešākā sadarbībā ar līdzīgi domājošām valstīm Ziemeļeiropā un Baltijas jūras reģionā.
Svarīgākais ir tas, ka ASV prezidents Donalds Tramps nav atteicies no palīdzības sniegšanas Baltijas valstīm. Struberga norāda, ka Latvijas skatījums nav ļoti vienkāršots. Skatoties uz to, kā šobrīd tiek domāts par Latvijas aizsardzību, var redzēt, ka liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai reģionā, tostarp ar kaimiņiem ziemeļos vai līdzīgi domājošajiem ap Baltijas jūru.
“Man liekas, ka interesants formāts, kas potenciāli varētu attīstīties, ir Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija un Vācija, domājot par līdzīgi domājošo valstu kopām reģionā, tad šeit ir arī zināms potenciāls.”
Viņa uzsver, ka reģionālā sadarbība nenozīmē atteikšanos no transatlantiskās sadarbības.
