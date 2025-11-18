Rinkēvičs 33 personām pasniedzis valsts augstākos apbalvojumus; sveikts arī gada rīdzinieks 0
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā 33 personām pasniedzis valsts augstākos apbalvojumus, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā.
Prezidents svinīgajā pasākumā uzsvēra, ka tajā ir iespēja apjaust, cik bagāta un spēcīga ir Latvija.
“Šobrīd mēs dzīvojam trokšņainā un pārbaudījumu pilnā laikā. Laikā, kad bieži vien ir dzirdams, ka viss ir slikti. Bet – tā jau nu gluži laikam nav, ka ir tikai slikti. Šodien, ienākot Svētku zālē un ieraugot jūs, ir skaidrs, ka ir ļoti labi,” viņš sacīja.
Prezidents pauda, ka Latvijai ir daudz stipru cilvēku, daudz talantu, daudz drosmes, pašaizliedzības un pilsoniskas aktivitātes. “Mums ir sirds siltums, gara spēks un nesavtīga ziedošanās Latvijas cilvēku labākai dzīvei,” viņš teica.
Rinkēvičs uzsvēra, ka apbalvojuma saņēmēji ir izcils meistarības paraugs katrs savā nozarē. Tie ir cilvēki, kuru talants un darbaspējas ir guvušas plašu starptautisku atzinību, kuru veikums ir ietekmējis visu Latvijas sabiedrību, sacīja prezidents.
Rinkēvičs arī pauda pārliecību, ka valsts augstāko apbalvojumu saņēmēji ir varoņi, kuriem gribētu līdzināties bērni.
Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – piešķir cilvēkiem, kuru godprātīgs profesionālais un sabiedriskais darbs, aktīva pilsoniskā stāja, pašaizliedzība un drosme stiprina Latviju un ir valsts augstākās atzinības vērta un godināma.
Pie ordeņa tika arī animācijas filmas “Straume” producents Rons Diānss, filmas mūzikas producents Gregorijs Zalcmans un bijušais Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols. Viņi iecelti par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieriem.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts hokejists, Latvijas nacionālās vīriešu hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Pie tāda paša goda tikusi Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore, mākslas kuratore Solvita Krese, kā arī režisore un aktiermeistarības pedagoģe, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore Indra Roga.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri nolemts iecelt kultūras un sabiedrisko darbinieku Gunāru Nāgelu, Latvijas Radio kultūras žurnālisti, raidījumu “Kultūras rondo” un “Radio mazā lasītava” veidotāju Ingvildu Strautmani, sabiedrisko darbinieci, labdarības fonda “Rozā vilciens” dibinātāju un vadītāju Zintu Irīdu Uskali un Balvu Mūzikas skolas un Tilžas pamatskolas mūzikas pedagoģi un koru diriģenti Lindu Vītolu.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Viestura ordenis piešķirts un par ordeņa komandieri iecelta Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba bataljona komandiere, pulkvede Antoņina Bļodone.
Ar Viestura ordeni un ordeņa virsnieka titulu godināts pirmais Latvijas Zemessardzes 25. Gulbenes bataljona komandieris, atvaļinātais pulkvežleitnants Valerijs Gabdulļins, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieku), pulkvežleitnants Aivars Peipiņš, NBS vecākais virsnieks Māris Rēvalds un Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības biroja priekšnieks, pulkvežleitnants Andis Rinkevics.
Savukārt ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvoja NBS vecāko instruktoru Viktoru Dudzinski, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona Operatīvās daļas vecāko pasniedzēju instruktoru, štāba virsseržantu Kasparu Krūtkrāmeli un NBS Gaisa spēku Gaisa telpas novērošanas eskadriļas Kontroles ziņošanas centra Sistēmu, sakaru un datu apmaiņas daļas Sakaru un datu plūsmas kontroles grupas sakaru informācijas sistēmu inženieri, štāba virsseržantu Dmitriju Terentjevu.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Atzinības krusts piešķirts un par Atzinības krusta komandieri iecelta “Skonto mediju grupas” vadītāja, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas valdes locekle Baiba Ābele, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, vadošā pētniece, profesore, habilitētā inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga un Liepājas Valsts ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis.
Par Atzinības krusta virsnieku nolemts iecelt ilggadējo latviešu sabiedrisko un izglītības darbinieci ASV, Ņujorkas latviešu organizāciju padomes priekšsēdi Anitu Bataragu, bijušo Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieci, Bibliogrāfijas institūta direktori Anitu Goldbergu, sabiedrisko darbinieku, Ogres Politiski represēto kluba priekšsēdētāju Ivaru Kaļķi, tulkotāju Māru Puķīti (Māru Poļakovu), ilggadējo SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” Korektoru grupas vadītāju, tulci un redaktori Zintu Stikuti, arhitektu, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna pienākumu izpildītāju, lektoru, pētnieku Rudolfu Daini Šmitu un ilggadējo Jaunā Rīgas teātra trupas vadītāju Āriju Vecvanagu.
Par Atzinības krusta kavalieri iecelta ilggadējā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotāja Velta Gobiņa, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe un diriģente Baiba Klepere, kā arī Rīgas Metālapstrādes profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības skolotājs un eksperts metināšanas jomā Ilgonis Ruņģis.
Savukārt ar Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvota ilggadējā Dikļu pagasta doktorāta medicīnas darbiniece Aija Lūkina.