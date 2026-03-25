FOTO. "Sprādziena brīdī vibrēja logi un cilvēki modās no miega!" Pierobežā dzīvojošie naktī dzirdējuši abus dronus
Krāslavas novada Ezerniekos dzīvojošie šonakt esot dzirdējuši abus Latvijā ielidojošos dronus, atsaucoties uz telefonsarunām ar ciemata iedzīvotājiem, aģentūrai LETA pastāstīja Saeimas deputāts Juris Viļums (AS).
Ezernieki ir Viļuma dzimtā vieta, tāpēc viņš, no rīta uzzinot par drona eksploziju novada teritorijā, telefoniski sazinājies ar kaimiņu, jo dzimtajās mājās pašlaik neviens nedzīvo. Kaimiņš stāstījis, ka naktī ir dzirdējis abus dronus – viņu pamodinājis pirmais Latvijā ielidojušas un pēc tam izlidojušais, bet vēlāk miegu atkal iztraucēja jau otrā lidaparāta eksplozija.
Viņš lēš, ka Svarincos varētu dzīvot ap 100 iedzīvotāju, Ezerniekos to ir vairāk, ciematā darbojas arī pamatskola. Ciematus šķir aptuveni septiņi kilometri.
Viļums ir sazinājies arī ar vietējo pagasta pārvaldnieku, kas esot apliecinājis, ka iedzīvotājiem draudi nepastāv. Vienlaikus politiķis atzina, ka drons nokritis teritorijā ārpus ciema, taču samērā nelielā attālumā jau ir mājas.
Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un NBS pazinojuši, ka Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.