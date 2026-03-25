Latvijā eksplodējušā drona atlūzas

FOTO. “Sprādziena brīdī vibrēja logi un cilvēki modās no miega!” Pierobežā dzīvojošie naktī dzirdējuši abus dronus 0

LETA
22:03, 25. marts 2026
Ziņas Latvijā

Krāslavas novada Ezerniekos dzīvojošie šonakt esot dzirdējuši abus Latvijā ielidojošos dronus, atsaucoties uz telefonsarunām ar ciemata iedzīvotājiem, aģentūrai LETA pastāstīja Saeimas deputāts Juris Viļums (AS).

Kuldīga ievieš maksu tūristiem – uzzini, cik būs jāmaksā, ja vēlēsies izbaudīt Kurzemes pērli
Veselam
Šie populārie produkti var izraisīt stipras galvassāpes – daudzi tos ēd katru dienu
Kokteilis
“Vecāki ir slimi, bet tāpēc nav jācieš bērniem!” Ieva Brante komentē Kalendy un Dukura publiskos izteikumus
Lasīt citas ziņas

Ezernieki ir Viļuma dzimtā vieta, tāpēc viņš, no rīta uzzinot par drona eksploziju novada teritorijā, telefoniski sazinājies ar kaimiņu, jo dzimtajās mājās pašlaik neviens nedzīvo. Kaimiņš stāstījis, ka naktī ir dzirdējis abus dronus – viņu pamodinājis pirmais Latvijā ielidojušas un pēc tam izlidojušais, bet vēlāk miegu atkal iztraucēja jau otrā lidaparāta eksplozija.

Savukārt sprādziena vietai tuvākā – Svarincu ciema – iedzīvotāju mājās sprādziena brīdī vibrējuši logi un iedzīvotāji modušies, atklāja Viļums.
CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas volejbola izlases gatavas rosīgam vasaras cēlienam
“Nu neizturēju!” Šoferis atklāj, kāpēc kļuva agresīvs pret invalīdi 27 centu dēļ
Krāslavas novada gadījums liek būt modriem! Eksperti sniedz norādes, kā rīkoties, ja pamani neidentificētu dronu

Viņš lēš, ka Svarincos varētu dzīvot ap 100 iedzīvotāju, Ezerniekos to ir vairāk, ciematā darbojas arī pamatskola. Ciematus šķir aptuveni septiņi kilometri.

Viļums ir sazinājies arī ar vietējo pagasta pārvaldnieku, kas esot apliecinājis, ka iedzīvotājiem draudi nepastāv. Vienlaikus politiķis atzina, ka drons nokritis teritorijā ārpus ciema, taču samērā nelielā attālumā jau ir mājas.

Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni.

Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.

Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.

Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un NBS pazinojuši, ka Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.

Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Par stiprāku vēju sūta šūnu apraides paziņojumus, bet par dronu ne? Ministrs skaidro situāciju
FOTO. Kā izskatās vieta, kur Latvijā eksplodēja Ukrainas drons? NBS ļauj aplūkot fotogrāfijas
Rinkēvičs kliedē spekulācijas par Latvijā nokritušā bezpilota lidaparāta izcelsmi – tas nebija Krievijas drons
