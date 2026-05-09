Nav nemaz tik slikti būt īsa auguma cilvēkam! 4 iemesli, kāpēc tas nāk par labu veselībai 0
Vai īsāks augums ir mīnuss? Parasti mēs domājam, ka garāks augums nozīmē priekšrocības – labāka redzamība pūlī, vieglāk aizsniegt augšējos plauktus un, ko tur slēpt – pat lielāka pašpārliecinātība par sevi. Jo sabiedrībā nereti tomēr valda uzskats – jo garāks, jo labāk. Taču zinātne pamazām sāk zīmēt pavisam citu ainu.
Arvien vairāk pētījumos secināts, ka cilvēkiem ar īsāku augumu var būt ne tikai savas priekšrocības ikdienā, bet arī pārsteidzoši ieguvumi veselībai. Dažos gadījumos tas var nozīmēt pat ilgāku mūžu un mazāku risku saskarties ar nopietnām slimībām.
Tātad – ja neesi no garākajiem, iespējams, tavs ķermenis slepeni strādā tavā labā vairāk, nekā tu domā.
Lūk, četri iemesli, kāpēc jūsu mazais augums patiesībā ir ieguvums veselībai!