"Palieciet ēkās!" Nakts vidū Igaunijas iedzīvotājus satricināja pēkšņi brīdinājumi telefonos – kas notika?
Igaunijas Aizsardzības spēki otrdienas rītā izplatīja brīdinājumus par potenciāliem “jauniem gaisa draudiem” valsts ziemeļaustrumos un dienvidos, un aicināja iedzīvotājus meklēt patvērumu drona ieraudzīšanas gadījumā.
Aizsardzības spēki paziņoja, ka ir konstatējuši aktivitāti ārpus Igaunijas gaisa telpas, kas var radīt draudus Igaunijai, un izplatīja preventīvu trauksmi par draudiem.
Īsziņas pa valsts ārkārtējo brīdinājumu sistēmu EE-ALARM tika nosūtītas ap plkst. 0.30 Austrumviru un Rietumviru apriņķu iedzīvotājiem, bet pēc 15 minūtēm – arī Jegevas, Pelvas, Tartu, Valgas un Veru apriņķu iedzīvotājiem valsts dienvidos.
Īsziņas tika nosūtītas ar lietotnēm “Ole Valmis” (“Esi gatavs”) un Eesti.ee.
“Ja jūs esat ēkā, tad palieciet tur. Pārvietojieties uz zemāko stāvu, uz telpu ar stiprām sienām, prom no logiem (piemēram, pagrabu vai kāpņu telpu). Sekojiet “divu sienu likumam” – mēģiniet atrast vietu, kur ir vismaz divas sienas starp jums un gaisu ārpusē,” teikts “Ole Valmis” vadlīnijās.
Sociālo mediju konti, kas seko karam Ukrainā, otrdienas rītā publicēja izteikumus ar pieņēmumu, ka Ukrainas droni atkal uzbrūk Ustjlugas ostai Krievijas Ļeņingradas apgabalā.
Šī bija otrā reize vienas nedēļas laikā, kad ir izplatīti brīdinājumi par iespējamu dronu ielidošanu Igaunijā.
25. martā Igaunijas gaisa telpā ielidoja Ukrainas droni, un viens no tiem trāpīja skurstenim Auveres elektrostacijā nepilnus divus kilometrus no Krievijas robežas.
Ukraina pēdējās nedēļās ir īstenojusi dronu uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai un Baltijas jūras ostām – Ustjlugai apmēram 30 kilometrus no Igaunijas robežas un Primorskai Somu līča otrā pusē.