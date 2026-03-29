Publicitātes foto

Nē, tas nav aprīļa joks! Rīgas Zooloģisko dārzu 1. aprīlī varēs apmeklēt par smieklīgi zemu cenu 0

LETA
19:46, 29. marts 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas Zooloģisko dārzu 1. aprīlī ikviens varēs apmeklēt par simbolisku cenu – vienu eiro, aģentūru LETA informēja zoodārza mārketinga projektu vadītāja Roberta Treija.

Kokteilis
Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Ņemot vērā, ka interese par šo piedāvājumu varētu būt īpaši liela, apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties iepriekš tiešsaistē zoodārza mājaslapā, lai izvairītos no rindām pie kasēm.

Turklāt 1. aprīlī pagarinām zoodārza darba laiku – kases būs atvērtas līdz plkst. 20, iekštelpu ekspozīcijas – līdz plkst. 20.30, savukārt pastaigas zoodārza teritorijā būs iespējamas līdz plkst. 21.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kā zināms, zoodārzu gadā apmeklē ap 300 000 cilvēku. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” apgrozījums 2024. gadā bija 5 423 342 eiro, bet peļņa – 14 828 eiro. Dati par pagājušo gadu vēl nav publiskoti.

Rīgas ZOO tīģeris Augusts
Sikspārņi Rīgas Zooloģiskajā dārzā
Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.