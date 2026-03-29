Nē, tas nav aprīļa joks! Rīgas Zooloģisko dārzu 1. aprīlī varēs apmeklēt par smieklīgi zemu cenu 0
Rīgas Zooloģisko dārzu 1. aprīlī ikviens varēs apmeklēt par simbolisku cenu – vienu eiro, aģentūru LETA informēja zoodārza mārketinga projektu vadītāja Roberta Treija.
Ņemot vērā, ka interese par šo piedāvājumu varētu būt īpaši liela, apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties iepriekš tiešsaistē zoodārza mājaslapā, lai izvairītos no rindām pie kasēm.
Turklāt 1. aprīlī pagarinām zoodārza darba laiku – kases būs atvērtas līdz plkst. 20, iekštelpu ekspozīcijas – līdz plkst. 20.30, savukārt pastaigas zoodārza teritorijā būs iespējamas līdz plkst. 21.
Kā zināms, zoodārzu gadā apmeklē ap 300 000 cilvēku. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” apgrozījums 2024. gadā bija 5 423 342 eiro, bet peļņa – 14 828 eiro. Dati par pagājušo gadu vēl nav publiskoti.