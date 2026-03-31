Konditoreja &#8220;Sala&#8221; Ķīpsalā.
Foto: LETA

“Es jūtos kā Krievijā!” Pieredze Ķīpsalas kafejnīcā rada vilšanos 33

5:52, 31. marts 2026
Stāsti Izpēte

Kafejnīcas lielākoties saistās ar patīkamu atmosfēru, laipnu apkalpošanu un mierīgu brīdi ikdienas skrējienā kopā ar gardu kafiju un vēl gardāku smalkmaizīti. Tomēr mēs nekad nezinām, kas mūs sagaida otrpus tām durvīm, ko nolemjam atvērt, pareizi? Reizēm nākas piedzīvot arī nepatīkamu vilšanos. Ar mums sazinājās LA.LV lasītāja, kura dalījās savā pieredzē, apmeklējot kafejnīcu/konditoreju Ķīpsalā.

Apmeklējot šo kafejnīcu, es jutos kā Krievijā

Sieviete raksta, ka, apmeklējot “Salas” kafejnīcu Balasta dambī 12, viņu pārsteigusi darbinieces uzvedība.

“Reizēm iegriežamies “Salas” kafejnīcā Ķīpsalā. Arī šodien – saulaina diena, skats uz apkārtni brīnišķīgs, bet visu bojā situācija, kas liek justies kā Krievijā. Pārdevēja knapi saprot valsts valodu, pie tam skaļi telefonā skatās filmas krievu valodā (darba laikā). Fonā gan skan radio latviski uzmanības novēršanai, bet teksti no telefona sit pušu.

Minētā pārdevēja arī diezgan neapmierināta, kad jāpieceļas apkalpot klientus un gandrīz mēma kā zivs, jo valsts valodā pagrūti saprasties. Kafejnīcas telpa maza, kādēļ gan apmeklētājiem būtu jādzird šie krieviskie seriālu teksti?”

Uzņēmums atvainojas par nepatīkamo pieredzi

Par konkrēto gadījumu komentāru sniedz kafejnīcas pārstāvošā uzņēmuma SIA “Nomeda” pārstāvji. Uzņēmums atvainojas par radušos situāciju un sola, ka tiks veiktas konkrētas darbības, lai nekas tāds klientiem vairs nebūtu jāpiedzīvo.

“Uzņēmuma vārdā atvainojamies par radušos situāciju un noteikti sazināsimies ar kafejnīcas administratoru un veiksim pastiprinātu uzmanību šīs vietas darbinieku uzvedībai un zināšanām. Mūsu uzņēmumā klientu apkalpošanas darbiniekiem ir noteiktas prasības valsts valodas zināšanām, un pieņemot darbā darbiniekus, tās tiek izvērtētas. Apzināmies, ka kvalitatīva komunikācija ar klientiem latviešu valodā ir būtiska pakalpojuma sastāvdaļa.

Ikdienas darbā prasību ievērošana tiek uzraudzīta gan no kafejnīcas vadītājas puses, gan balstoties uz klientu atsauksmēm. Šādas situācijas mums ir signāls, ka nepieciešama pastiprināta pārbaude vietai.

Aprakstītā rīcība – personīgu audio vai video satura lietošana darba laikā ar skaņu – neatbilst mūsu iekšējās darba kārtības un apkalpošanas kultūras standartiem. Šāda uzvedība nav pieļaujama, jo tā tieši ietekmē klientu pieredzi.

Esam uzsākuši situācijas izvērtēšanu un veiksim konkrētus pasākumus: lūgsim sniegt darbinieka paskaidrojumu, kā arī atkārtoti informēsim darbiniekus par klientu apkalpošanas standartiem un darba kārtības noteikumiem; pastiprināsim iekšējo kontroli un vadības klātbūtni konkrētajā tirdzniecības vietā; izvērtēsim arī individuālu atbildību par šādu rīcību, ja aizrādījumi netiks ņemti vērā.

Mums ir svarīgi nodrošināt profesionālu, cieņpilnu un klientiem patīkamu vidi, un šāda veida signāli palīdz mums uzlabot mūsu darbību.”

