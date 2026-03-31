Kad laikapstākļi kļūst mazsvarīgi! LTV laika ziņu moderatores tērps liek skatītājiem pamatīgi samulst
“Skatījos laika ziņas. Nācās pieiet tuvāk, lai saprastu, vai redzu pareizi,” tā sociālajā tīklā “Threads” raksta kāda lietotāja, kuru samulsinājis LTV laika ziņu moderatores spilgtais un reizē arī pikantais tērps.
Arī citi soctīkla lietotāji pauda savu mulsumu, īsti nesaprotot, kas slēpjas zem moderatores žaketes.
Izpētot tuvāk, cilvēki tomēr secinājuši, ka tērps ir pieklājīgs – zem koši sarkanās žaketes bija miesas krāsas topiņš. Tomēr ne mazums vien atzina, ka tik mānīgs tērps noteikti lika saklausīt ļoti pavasarīgas laika prognozes, pat ja solīja pamatīgu lietu.