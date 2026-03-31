Rihards Kozlovskis.
Rihards Kozlovskis.
Foto: Lita Millere/LETA

Tas nedrīkst atkārtoties! Kozlovskis uzdevis operatīvi novērst problēmas ar informācijas pieejamību vietnē 112.lv

LETA, LA.lv
11:03, 31. marts 2026
Ziņas Latvijā

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) uzdevis atbildīgajiem iekšlietu dienestiem operatīvi risināt tehniskās nianses, kas pirmdienas vakarā uz īsu brīdi liedza piekļūt informācijai vietnē “112.lv”.

Ministrs aģentūrai LETA norādīja, ka saistībā ar pirmdienas vakarā Balvu un Ludzas novados izsludinātajiem brīdinājumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā ir trīs galvenie secinājumi.

Pirmkārt, šūnu apraide ir nostrādājusi ļoti labi. Otrkārt, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) gatavība reaģēt sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) sabiedrības operatīvai apziņošanai ir augstā līmenī.

Treškārt, “112.lv” vietnei un aplikācijai ir jābūt sasniedzamai arī augstas intensitātes apstākļos, lai sabiedrība varētu saņemt aktuālo informāciju. Tādēļ trešdien, tiekoties ar VUGD un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadību, Kozlovskis uzdevis operatīvi risināt tehniskās nianses, kas pirmdienas vakarā uz īsu brīdi padarīja informāciju vietnē nepieejamu.

VUGD tviterī norādījis, ka šūnu apraides sistēma vakar nostrādājusi atbilstoši un iedzīvotāji brīdinājumu saņēma laicīgi, tostarp saņēma arī ziņu par apdraudējuma beigām.

Lai mobilā ierīce saņemtu šūnu apraides paziņojumus, tajā obligāti ir jābūt uzstādītiem jaunākajiem operētājsistēmas atjauninājumiem, atgādina VUGD. Lai saņemtu šūnu apraides paziņojumu, mobilajai ierīcei ir jāatrodas mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā, kurā paziņojums tiek pārraidīts.

Tāpat vakar novērota ļoti liela iedzīvotāju interese par papildu informāciju, kuras rezultātā uz laiku tika traucēta “112.lv” tīmekļvietnes un lietotnes “112 Latvija” darbība.

“Sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru strādājam pie risinājumiem, kas nākotnē nodrošinās stabilāku sistēmu darbību arī pie īpaši liela pieprasījuma skaita,” norādīja VUGD.

Kā ziņots, pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.

Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.

Vairāki Balvu novada iedzīvotāji aģentūrai LETA apliecināja, ka savos mobilajos tālruņos ir saņēmuši šūnu apraides ziņojumus gan par apdraudējumu, gan par tā beigšanos.

Kā novēroja aģentūra LETA, sākotnējā informācija ar aicinājumu Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotājiem, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112, bija atrodama arī mobilajā lietotnē “112 Latvija” un interneta mājaslapā “112.lv”, taču vēlāk minētā mājaslapa uz laiku nedarbojās.

Tāpat ziņots, pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.

Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.

Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. VUGD vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.

