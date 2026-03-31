Biezpiena sieriņš “Kārums”! Mmm! Krēmīgi saldā biezpiena masa ar uz mēles kūstošu un grēcīgi gardu šokolādi apkārt. Tāds ir mūsu sieriņš, kuru droši vien kaut reizi ir baudījis katrs latvietis. Bet…
Pircējiem radušās aizdomas, ka kaut kas iemīļotajos sieriņos esot mainījies, arī internetā atrodamā informācija to it kā apliecina.
Sociālajos tīklos pamanījām ziņu, ka sieriņu kārumnieki fiksējuši sastāva proporciju izmaiņas. Beidzamajā laikā, ēdot biezpiena sieriņu, esot sajūta “it kā ēstu tauku un cukura piku”.
Tāpat piefiksēts, ka dažos interneta veikalos (piemēram, “Rimi” un “Austris”) vēl norādīta it kā iepriekšējā uzturvērtība, taču uz pašu sieriņu iepakojuma esot lasāms kas cits.
Vairāki pircēji apcienojas skumjās par to, ka iemīļoti produkti zaudē savu šarmu, tik daudzas latviešiem tik ierastas garšas pamazām pazūd.
Kādam komentētājam soctīklos emocijas ir pavisam spilgtas: “Atceros, ar mammu, kad gājām pa Miera ielu un Karstajā maizē rinda bija izstāvēta un bagate jau pret izeju bija izkūpējusi, tad ķēros mammai kājā un sāku lēkāt un spiegt “Kārums, Kārums, Kārums”. Jo pretī kaut kur bija piena veikals. Tas Kārums bija kaut kas īpašs! Tas bija garšas piedzīvojums – kā biezpiens, bet kaut kas vairāk… Melnā šokolāde, kas atdalījās štābeļiem un īsts biezpiens ar vaniļu..mm Tas tika ēsts ar mazo karotīti baudot katru kumosiņu.”
Bet vai tiešām šis produkts ir mainījies? Varbūt vienkārši mūsu garšas kārpiņas ir “apmaldījušās”? Vai šim produktam tagad ir cits sastāvs? Lai noskaidrotu atbildes, sazinājos ar ražotāju – “Food Union”.
Uzņēmuma pārstāvji noliedz, ka recepte būtu mainījusies – tā jau vairāk nekā 30 gadus jeb kopš 1993. gada esot nemainīga.
“Sastāvā ir biezpiens, kam pievienots cukurs un vanilīns, savukārt glazūra tiek gatavota no sviesta, cukura un kakao pulvera. Ar pilnu un vienmēr aktuālo produkta sastāvu iespējams iepazīties uz produkta iepakojuma un mūsu mājaslapā.
Tas, ko pamanīja sociālo tīklu lietotāji, ir neaktuāla uzturvērtības aprēķina informācija veikalu tīkla “Rimi” mājaslapā. Proti, pēc tam, kad sieriņš 2020. gadā “mainīja mājvietu” un tā ražošana no vecajām “Rīgas piensaimnieka” iekārtām tika pārcelta uz jaunajām “Rīgas piena kombinātā”, nākamajā gadā tika precizēts produkta uzturvērtības aprēķins atbilstoši mūsdienu metodēm, lai tas pilnībā atbilstu produkta sastāvam.
Līdz ar to patērētāji var būt pilnīgi droši – viņu iecienītais “Kārums” biezpiena sieriņš ir ar nemainīgi labu un gadiem iemīļotu recepti, ko mēs ļoti cienām un lolojam. Tas ir patiesi ikonisks Latvijas produkts, ko mīl vairākas paaudzes, dāvina svētkos un ved līdzi kā Latvijas garšu, tāpēc tā oriģinālās receptes saglabāšana mums ir īpaši svarīga.
Bet, runājot par mūsu mazāk saldo un bezlaktozes biezpiena sieriņu “Kārums” līniju, – tās klāstā šobrīd ir jau trīs produktu (ar vaniļas, persiku un aveņu garšām). Tie visi līdzās klasiskajiem sieriņiem arī ir jau kļuvuši gana iecienīti, tāpēc turpinās priecēt patērētājus veikalu plauktos.”
