"Mēs nekad nebūtu domājuši, ka Krievijas iekšienē tiks atvērta otra fronte." Z-patrioti sašutuši par Kremļa plāniem
Kremļa plāni aizliegt VPN tehnoloģiju Krievijā ir saniknojuši pat visuzticamākos Z-patriotus, vēsta medijs “Dialog.ua”.
Esot zināms, ka nākamais interneta cenzūras posms Krievijā būs VPN (Virtuālais privātais tīkls) bloķēšana. Šīs ziņas ir izraisījušas sašutumu krievu vidū, tostarp Z-patriotu vidū.
Par VPN plāniem ziņoja vairāki Kremlim labvēlīgi noskaņoti Krievijas plašsaziņas līdzekļi, tostarp “RBC”, “Kommersant” un “Forbes.ru”.
Krievijas populārākās ziņojumapmaiņas lietotnes “Telegram” bloķēšana ir gandrīz pabeigta. Nākamais solis būs VPN ierobežošana. Sākot ar 1. aprīli, krieviem tiks liegta Apple ID konta papildināšana no mobilajiem kontiem, kas ir daļa no cīņas pret apiešanas rīkiem.
Krievijas varas iestādes ir likušas digitālajām platformām ierobežot savu klientu VPN lietošanu. Pakalpojumiem, kas apiet bloķēšanu, ir paredzētas administratīvas sankcijas. Visticamāk, tas viss ir pēc diktatora Vladimira Putina slepenas pavēles.
Z-patrioti nespēja klusēt. Kara korespondents Iļja Tumanovs paziņoja: “Izskatās, ka tas arī viss. Mēs dosimies uz mazāk progresīvām valstīm, lai iegūtu internetu. Nu, ja viņi mums to ļaus.”
Savu viedokli izteica arī propagandiste Anastasija Kaševarova, nosaucot notiekošo Krievijā par “absurda festivālu”.
“Digitālā suverenitāte krievu gaumē izskatās šādi: pilnībā aizliegt internetu,” viņa pauda.
“Mēs nekad nebūtu domājuši, ka Krievijas iekšienē tiks atvērta otra fronte, lai cīnītos pret Krievijas progresu,” sūdzējās propagandas kanāls “MIG of Russia”.