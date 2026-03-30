“B*ē, kurš izsauca mentus?” Meklēšanā izsludinātais Dāvids Krūmiņš atkal devis par sevi ziņu 1
Sabiedrībā zināmais un meklēšanā izsludinātais TV šovu dalībnieks un bijušais militārists Dāvids Krūmiņš sociālajos tīklos atkal devis par sevi zināt. Sociālā tīkla “Instagram” ierakstā viņš atklāj, ka 29. martā viņam bijusi dzimšanas diena. Viņš stāsta, ka šo dienu pavadījis vienatnē dabā, vienlaikus daloties savās pārdomās par dzīvi, izvēlēm un brīvības sajūtu.
Jau iepriekš Krūmiņš publiski runājis par iespējamo izdošanu Vācijai, kas saistīta ar aizdomām par personas nolaupīšanas organizēšanu. Taču viņš vairākkārt uzsvēris, ka šādam scenārijam neplāno pakļauties, un arī šoreiz viņa teiktais atspoguļo skaidru nostāju pret sistēmu un tās noteikumiem.
Savā dzimšanas dienā publicētajā ierakstā viņš raksta: “Šodien man ir dzimšanas diena. Es sēžu viens Somu mežā un domāju – vai es esmu laimīgs? Jā. Vai es esmu brīvs? Jā. Un galu galā es esmu brīvāks nekā 99% sabiedrības.”
Turpinājumā viņš kritiski vērtē sabiedrībā pastāvošos rāmjus un noteikumus, norādot, ka tie ierobežo cilvēka patieso brīvību. “Brīvāks no visiem rāmjiem, no visiem rāmjiem un robežām, kurās dzīvo cilvēki,” raksta Krūmiņš, paužot pārliecību, ka tradicionālais dzīves modelis viņam nav piemērots.
“Sākot ar likumu un sistēmu, kas domāta jūs paverdzināt. Ar valdībām, kuras stāv un diktē likumus, kamēr paši zog un veido visādus pāļus Daugavā un miljonu projektus par tiltiem, kamēr citas valstis karo Savā starpā pārkāpjot savus izdomātos likumus, un cilvēki kā roboti bez šīm sistēmām iet karā un mirst, un dēļ šī kara mirst. Kā cilvēki, kuri dēļ pašu radītiem stereotipiem grimst dziļās depresijās, jo paši uzbūruši kaut kādus iedomu ideālus. Kā cilvēki, kuri tic dažādām reliģijām, lai attaisnotu savas rīcības, kamēr paši pārkāpj savas ticības.”
Viņš arī neslēpj, ka apzinās savas izvēles cenu, taču ir gatavs to maksāt: “Jā, es tādā ziņā esmu daudz brīvāks par lielāko daļu cilvēku, kuri ceļas septiņos no rīta, lai iet uz darbu un maksātu nodokļus, lai varētu maksāt nodokļus – pērkot veikalā, lejot bākā, maksājot īri, atpūšoties un vispār. Tad, ja šīs brīvības cena ir būt pret sistēmu, tad es esmu gatavs par to maksāt. Labāk vienu dienu stāvēt kājās, nekā visu dzīvi uz ceļiem.”
Papildus šim ierakstam Krūmiņš publicējis arī vairākus īsos video. Vienā no tiem viņš ar ironiju raksta: “B*ē, kurš izsauca mentus? Man plikam no pirts pa mežu tagad jāskrien!” Savukārt citā redzams, kā viņš trenējas sporta zālē, pievienojot tekstu: “And I’m still fu**ing rock star!!”
Taču vēl īsajos stāstos Krūmiņš vakar ievietoja, ka atrodas pirtī. Ātri vien Alda Gobzema jeb Arigo Toro “Instagram” profilā tika atklāta pirts atrašanās vieta, taču kā šodien vēsta Gobzema ieraksts, Krūmiņš cenšas jaukt pēdas, un nemaz nav atradies šajā pirtī.