FOTO. “Sargāsim un lolosim…” TV personība Aivis Ceriņš paziņo par priecīgu notikumu 0
TV personība un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš sociālajos tīklos iepriecinājis savus sekotājus ar īpaši sirsnīgu ziņu. Viņš atklājis, ka kopā ar savu mīļoto sievieti, uztura speciālisti Danu Piteronoku, gaida pirmo kopīgo bērniņu.
Savā “Instagram” kontā Aivis publicējis fotogrāfijas, krās redzams kopā ar Danu, un tajās skaidri manāms, ka Dana ir bērniņa gaidībās.
“Par vienu beznosacījuma mīlestības sirsniņu vairāk, kuru sargāsim un lolosim…,” raksta Aivis.
Par Aivja un Danas attiecībām sabiedrība uzzināja pagājušā gada vasarā, kad pāris sāka kopā apmeklēt publiskos pasākumus.
Atgādināsim, ka Aivis Ceriņš par šķiršanos no Leldes Ceriņas paziņoja 2023. gada noslēgumā, Vecgada vakarā. Viņš rakstīja: “Jauns gads nereti nāk kā tīrs audekls – gribas uz tā vilkt tikai gaišas līnijas, tāpēc vēl vecajā es un Lelde vēlamies dalīties ar mums sāpīgu ziņu. Esam šķīruši laulību un turpmāk iesim katrs savu ceļu.”
Savukārt Lelde Ceriņa pērnā gada nogalē žurnālam “Santa” sniedza pirmo interviju pēc šķiršanās un atklāja, ka šobrīd ir jaunās attiecībās.