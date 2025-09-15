Rūgts! Apprecējies viens no “Jumpravas” Aigariem 0
2022. gadā vēstījām par ziņu, ka pašmāju kulta grupas “Jumprava” dalībnieki Aigars Grauba, Aigars Krēsla un Aigars Grāvers, šķirot laulības, sākuši visi dzīvot kopā zem viena jumta lauku mājā Raunas pagastā.
Nu visdrīzāk šis interesantais fakts vairs neatbilst patiesībai, jo Aigars Krēsla ir apprecējis savu mīļoto sievieti, interjera dizaineri Aiju Raibu. Viņa par šo faktu pavēstījusi sociālajos tīklos. Tur komentāros daudzi jauno pāri sveic un velta siltus vārdus, kopdzīvi uzsākot nu jau vīra un sievas kārtā.
Pāris ir kopā nepilnus trīs gadus.