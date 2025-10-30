Smago automašīnu sastrēgums uz Latvijas, Polijas un Lietuvas robežas

FOTO. Vai arī uz Latvijas robežas ir kritiska situācija? Lietuvieši aicina veikt koordinētus pasākumus; robežsardze ziņo par redzēto 63

LA.LV
13:18, 30. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Pēc tam, kad valsts varas iestādes nolēma slēgt robežšķērsošanas punktus ar Baltkrieviju, jo uz Lietuvu lidoja meteoroloģiskie baloni, robežpunktos iesprūda vairāki simti Lietuvas autopārvadātāju, ceturtdien ziņoja Lietuvas Nacionālā autopārvadātāju asociācija (“Linava”), raksta lrytas.lt.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Live
TEKSTA TIEŠRAIDE. “Kauns!” Pēc vairākiem mēginājumiem izsludināt pārtraukumu, Saeima lemj turpināt darbu 278
Lasīt citas ziņas

Pēc asociācijas datiem, vairāki simti Lietuvas pārvadātāju pašlaik nevar atgriezties Lietuvā.

Daļa no viņiem ir spiesti ceļot caur Latviju vai Poliju, taču šo valstu robežšķērsošanas punktos ir izveidojušās milzīgas rindas, un daļa pārvadātāju nevar atgriezties pat pa šiem alternatīvajiem maršrutiem.
CITI ŠOBRĪD LASA
Atņems titulus un izliks no rezidences! Bekingemas pils nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
“Atlaide, kas nav atlaide!” Klients neizpratnē par veikala rīcību – nevainīgs Halovīna triks vai klientu maldināšana?
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!

“Mūsu biedri ziņo par kritisku situāciju – dažas kravas automašīnas ir iestrēgušas Baltkrievijā, bet citas ir spiestas meklēt apvedceļus, kas rada papildu izmaksas un traucē piegādes ķēdes.

Turklāt desmitiem transportlīdzekļu pašlaik nevar izbraukt caur Latvijas vai Polijas robežšķērsošanas punktiem, jo ​​tie jau ir pārbaudīti Baltkrievijas pusē, bet pēc robežas slēgšanas tiem netika atļauts atgriezties Lietuvā.

Šī situācija rada nopietnus jautājumus par autovadītāju tiesību nodrošināšanu,” paziņojumā citēts Linava ģenerālsekretārs Narūnas Raulinaitis.

Pēc viņa teiktā, situācija kļūst arvien sarežģītāka, tāpēc nepieciešams pēc iespējas ātrāk veikt koordinētus pasākumus.

“Lūdzam valdību steidzami sasaukt tikšanos ar transporta nozares pārstāvjiem, lai rastu risinājumu attiecībā uz pārvadātāju transportlīdzekļu atgriešanos Lietuvā un nodrošinātu kravu turpmāku kustību,” uzsvēra N. Raulinaitis.

Kā vēstīts, pēc pagājušajā nedēļā reģistrētā kontrabandas balonu pieplūduma Ministru kabinets, kas sanāca trešdien, nolēma slēgt robežu ar Baltkrieviju līdz 30. novembrim.

LA.LV sazinājās arī ar Latvijas robežsardzi, kuri paskaidroja, ka fiziskas rindas nav manītas, jo šobrīd ir elektroniskā reģistrēšanās sistēma uz robežas, kā arī Latvijas robežsardze nekādā veidā nevar zināt, cik daudz kravas pārvadātāju “iestrēguši” Baltkrievijas pusē uz robežas.
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lietuva uz mēnesi slēdz robežu ar Baltkrieviju, atsevišķām grupām nosakot izņēmumus
“Mēs nolīdzināsim Maskavu līdz ar zemi,” Putinu par sekām brīdināja kāda NATO valsts
“Visi spēki gatavi tūlītējai reaģēšanai!” Polija gaisā pacēlusi reaktīvos iznīcinātājus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.