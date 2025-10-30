FOTO. Vai arī uz Latvijas robežas ir kritiska situācija? Lietuvieši aicina veikt koordinētus pasākumus; robežsardze ziņo par redzēto 63
Pēc tam, kad valsts varas iestādes nolēma slēgt robežšķērsošanas punktus ar Baltkrieviju, jo uz Lietuvu lidoja meteoroloģiskie baloni, robežpunktos iesprūda vairāki simti Lietuvas autopārvadātāju, ceturtdien ziņoja Lietuvas Nacionālā autopārvadātāju asociācija (“Linava”), raksta lrytas.lt.
Pēc asociācijas datiem, vairāki simti Lietuvas pārvadātāju pašlaik nevar atgriezties Lietuvā.
“Mūsu biedri ziņo par kritisku situāciju – dažas kravas automašīnas ir iestrēgušas Baltkrievijā, bet citas ir spiestas meklēt apvedceļus, kas rada papildu izmaksas un traucē piegādes ķēdes.
Šī situācija rada nopietnus jautājumus par autovadītāju tiesību nodrošināšanu,” paziņojumā citēts Linava ģenerālsekretārs Narūnas Raulinaitis.
“Lūdzam valdību steidzami sasaukt tikšanos ar transporta nozares pārstāvjiem, lai rastu risinājumu attiecībā uz pārvadātāju transportlīdzekļu atgriešanos Lietuvā un nodrošinātu kravu turpmāku kustību,” uzsvēra N. Raulinaitis.
Kā vēstīts, pēc pagājušajā nedēļā reģistrētā kontrabandas balonu pieplūduma Ministru kabinets, kas sanāca trešdien, nolēma slēgt robežu ar Baltkrieviju līdz 30. novembrim.