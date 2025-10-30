“Visi spēki gatavi tūlītējai reaģēšanai!” Polija gaisā pacēlusi reaktīvos iznīcinātājus 0
Reaģējot uz Krievijas masīvo uzbrukumu Ukrainai, Polija gaisā pacēlusi reaktīvos iznīcinātājus, ceturtdien pavēstīja Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība.
“Sakarā ar Krievijas uzbrukumu mērķiem, kas atrodas Ukrainas teritorijā, Polijas un sabiedroto gaisa spēki sāka operācijas mūsu gaisa telpā,” teikts paziņojumā.
“Atbilstoši spēkā esošajām procedūrām Polijas Bruņoto spēku operatīvais komandieris aktivizēja visus viņa rīcībā esošos spēkus un resursus”.
Gaisā ir pacelti dežūrējošo iznīcinātāju pāri un radiolokācijas agrīnās pamanīšanas lidmašīnas, kā arī augstākajā gatavības pakāpē ir nostādītas pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas sistēmas, norādīja pavēlniecība.
“Šīm operācijām ir preventīvs raksturs, un to mērķis ir nodrošināt gaisa telpas drošību un aizsardzību, jo īpaši teritorijās, kas robežojas ar apdraudētajām teritorijām”.
“Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība uzrauga patlabanējo situāciju, un tai pakļautie spēki un resursi joprojām ir gatavi tūlītējai reaģēšanai,” teikts paziņojumā.
Polija aktīvāk sākusi reaģēt uz krievu dronu un raķešu tuvošanos tās robežām kopš 10. septembra, kad tās teritorijā ielidoja vismaz 19 krievu droni. Vairāki no tiem tika notriekti.
Kopš tā laika arī NATO aktivizējusi centienus austrumu flanga dalībvalstu gaisa telpas aizsardzībai.