Jau ziņots, ka sestdien noslēdzās konkursa “Supernova 2023” pusfināls, kurā ar priekšnesumiem uzstājās 14 mūziķi. Finālam tika izraudzīti desmit finālisti, kas sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju “Eirovīzijas” dziesmu konkursā, kas šogad maijā notiks Liverpūlē (Lielbritānija).

Konkursa “Supernova 2023” finālā, kas notiks 11.februārī, iekļuvuši – “24. Avēnija” ar dziesmu “You Said”, Alise Haijima ar dziesmu “Tricky”, Artūrs Hatti ar dziesmu “Love Vibes”, dziedātāja “AVÉI” ar dziesmu “Let Me Go”, Luīze ar dziesmu “You To Hold Me”, Markus Riva ar dziesmu “Forever”, Patrisha ar dziesmu “Hush”, dziedātājs Raum ar dziesmu “Fake Love”, grupa “Sudden Lights” ar dziesmu “Aijā” un Toms Kalderauskis ar dziesmu “When It All Falls”.

Tikmēr dziedātāja Liene Greifāne, kura jau daudzus gadus dzīvo Krievijā, soctīklos publicējusi pēc “Supernova” pusfināla publicējusi savas pārdomas.



































Dziedātāja un kino režisore Liene Greifāne

“Noskatījos Supernovu. Mans subjektīvais viedoklis. Šī ir vienīgā uzstāšanās, kura bija 👍🙏👌🥰😍.

Šos puišus var sūtīt uz Eirovīziju un nebaidīties, ka būs kauns par šķībām notīm. Bet pat ne tas šajā uzstāšanā bija galvenais. Manuprāt, neskaitāmas reizes ir pierādījies, ka uzvar tieši dziesmas, kuras nav standarta Eirovīzijas stilā.

Skatoties un klausoties es varēju sajusties kā puišu solokoncertā. Tieši šī sajūta ir viena no svarīgākajām, kuru ir jānodod klausītājam caur ekrānu. Ka tieši tevi klausoties, cilvēki aizmirst, ka skatās un klausās Eirovīziju.

Puiši bija cienīgi uzvarēt jau tad 2018. gadā, kad daži labi izdomāja, ka kaut kāda ārzemniece ar apšaubāmām latviešu saknēm, bija cienīgāka pārstāvēt LV un izgāzās kā veca sēta un tā arī kopš tā laika, viņu neesam redzējuši.

Tad nu varbūt šoreiz, puišiem būs iespēja parādīt, ko vērta ir viņu nepiespiestā, apburošā maniere un mūzikas gaume. Viņiem tāda visnotaļ ir. Lai veicas, lai visa Eiropa dzied aijā.” – Liene raksta “Facebook”.

Grupa “Sudden Lights” “Supernova” pusfinālā izpilda dziesmu “Aijā”:



